Survivor Nagihan Karadere Evlilik Sinyalini Verdi: "Her An Olabilir"

Özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Nagihan Karadere, "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna iş insanı sevgilisiyle her an nikah masasına oturabileceğini belirterek yanıt verdi.

Survivor Nagihan Karadere Evlilik Sinyalini Verdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 11:12

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere özel hayatına dair yaptığı çarpıcı itiraflarla magazin gündemini hareketlendirdi. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 42 yaşındaki eski milli atlet birlikteliğini resmiyete dökme ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte Gelen Sürpriz Nikah Sinyali

Gece muhabiri Samet Aday ile bir araya gelen ünlü yarışmacı kendisine yöneltilen "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna son derece neşeli bir üslupla "Olmaz mı, o biçim!" karşılığını verdi. İlişkisinde işlerin yolunda ilerlediğini belirten Karadere her an nikah masasına oturabileceğini belirterek evlilik kapısını sonuna kadar araladı. 

Şişli'de Yaşayan Gizemli İş İnsanı

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde sunucu Esra Sönmezer’in YouTube programına katılarak ilişkisine dair ilk somut ipuçlarını vermişti. Yaklaşık 3-4 aydır İstanbul'un Şişli ilçesinde ikamet eden bir iş insanıyla birlikte olduğunu aktaran Karadere tanışma safhasında ilk adımın karşı taraftan geldiğini belirtmişti. Zaman zaman ufak sürtüşmeler ve küslükler yaşadıklarını ifade eden ünlü yarışmacı sevgilisinin ismini ve kimlik bilgilerini özenle saklamayı tercih etti.

Estetik Değişim

Parkurlardaki hırslı ve dinamik yapısıyla izleyicilerin hafızasında yer edinen Karadere Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda büyük bir finale imza atmıştı. Nefes kesen final akşamında eski futbolcu Mert Nobre ile şampiyonluk yarışına giren başarılı sporcu sezonu ikincilik derecesiyle noktalamıştı. Dominik'teki zorlu ada şartlarının ardından Türkiye'ye dönen Karadere yaptırdığı estetik müdahalelerle dış görünüşünü baştan aşağı yenilemişti.

Özel Yaşamını Titizlikle Koruyor

Sosyal medya hesaplarında yaptığı doğrudan paylaşımlar ve dobra açıklamalarıyla magazin basınının yakından izlediği Karadere gizemli sevgilisini kameralardan uzak tutmayı sürdürüyor. Hayranlarının kimliğini merakla araştırdığı iş insanıyla evlilik hazırlığına girip girmeyeceği konusu ise şimdiden magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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