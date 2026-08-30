Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Dünyaevine Girdi!

Selena dizisindeki Nazlı rolüyle tanınan Dilara Kurtulmuş uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez ile İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş Dünyaevine Girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 10:37

Bir döneme damgasını vuran fantastik çocuk dizisi Selena'da hayat verdiği "Nazlı" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Dilara Kurtulmuş özel hayatında yeni bir sayfa açtı. 28 yaşındaki oyuncu uzun süredir beraberlik yaşadığı sevgilisi Umutcan Ekmez ile hayatını birleştirdi. İstanbul'da seçkin davetlilerin katılımıyla organize edilen görkemli düğün töreninde genç çift sevenlerinin alkışları eşliğinde nikah masasına oturdu. Aile fertlerinin ve dostlarının şahitliğinde birbirlerine ömür boyu mutluluk sözü veren ikili imzaların ardından tebrikleri kabul etti.

Çocuk Yıldızlar Yıllar Sonra Buluştu

Düğün merasimi 2000'li yılların popüler televizyon projelerinde rol alan çocuk yıldızların nostaljik buluşmasına da sahne oldu. Selena dizisinde Kurtulmuş ile birlikte kamera karşısına geçen Gizem Güven eski rol arkadaşını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Dönemin bir diğer fenomen yapımı Sihirli Annem dizisinde çocuk yaşta izleyiciyle buluşan Zeynep Özkaya ile Jennifer Boyner de davetliler arasında yer aldı. Yıllar sonra aynı karede bir araya gelen ünlü isimler tören boyunca çektirdikleri fotoğraflarla geçmiş günleri yad etti.

Evlilik Teklifi Geçen Yıl Gelmişti

İlişkilerini magazin dünyasından uzakta tutmaya özen gösteren ikili evlilik sürecine uzanan kararlı bir yolculuk yürüttü. Umutcan Ekmez geçtiğimiz yıl sevgilisine romantik bir atmosferde evlilik teklifinde bulundu. Kurtulmuş’un tereddütsüz verdiği olumlu yanıtla birlikte hazırlık maratonuna başlayan çift titizlikle planladıkları düğünle beraberliklerini taçlandırdı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Özel Anlar

Törene katılan davetliler düğün boyunca yaşanan eğlenceli ve duygusal dakikaları sosyal medya platformlarında paylaştı. Gelinliği ve zarafetiyle dikkat çeken Dilara Kurtulmuş’un nikah anındaki sevinci kısa sürede geniş bir etkileşim topladı.

Dizinin eski takipçileri çocukluk anılarını tazeleyen bu mutlu gelişmeyi sosyal medyada binlerce tebrik mesajıyla karşıladı. Genç çift düğün sonrası tebrikleri kabul ederek sevdikleriyle birlikte gecenin tadını çıkardı.

Dönemin Efsane Projeleri Yeniden Gündemde

Kurtulmuş’un dünyaevine girmesi Türk televizyon tarihinin en çok izlenen çocuk ve gençlik dizilerini bir kez daha hatırlattı. Başrolünde Sinem Kobal’ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönemde elde ettiği yüksek reytinglerle geniş kitlelere ulaştı. Dizide küçük bir kız çocuğunu canlandıran Kurtulmuş’un evlilik haberi projeyi ilgiyle takip eden hayranlarında nostaljik duygular uyandırdı.

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