Neslihan Atagül ve Halit Özgür Sarı Aynı Dizide Buluşuyor

Neslihan Atagül doğum sürecinin ardından oyunculuğa ara vermişti. Başarılı oyuncu Ay Yapım imzasını taşıyan "Kaderin Cilvesi" dizisinin başrolü olarak setlere dönmeye hazırlanıyor. Kadın merkezli dramatik kurgusuyla dikkat çeken yapım yeni televizyon sezonunun en çok konuşulan işleri arasında gösteriliyor. Hazırlık çalışmaları hız kazanan projenin hangi televizyon kanalında ekrana geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Halit Özgür Sarı ile Başrol Görüşmesi

Karakterler arasındaki duygusal ve dramatik çatışmayı ekrana taşıyacak erkek başrol oyuncusu için yapım şirketi rotasını genç kuşağın dikkat çeken aktörüne çevirdi. Yapım ekibi, son olarak "Alıkara" projesindeki performansıyla öne çıkan Halit Özgür Sarı ile masaya oturdu. İki oyuncunun ekranda kuracağı olası partnerlik dizi sektöründe şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Kara Sevda Senaristleri ve Usta Yönetmen

Projenin kamera arkasındaki yaratıcı kadro da sektörün tecrübeli isimlerinden oluşuyor. Dizinin senaryo ekibinde geçmişte Neslihan Atagül’ün başrolünde yer aldığı unutulmaz "Kara Sevda" projesine imza atan Özlem Yılmaz ile Anıl Eke yer alıyor. İki deneyimli yazar güçlü bir kadının hayat mücadelesini ve kaderle olan yüzleşmesini derinlikli sahnelerle kaleme alıyor. Çekim maratonunun başına ise tecrübeli yönetmen Nadim Güç geçiyor. Reji koltuğundaki dinamik anlatımıyla tanınan Güç yeni sezonda izleyicilere sarsıcı bir drama sunmayı amaçlıyor.

Yeni Sezonun İddialı Kadın Draması

Karakter seçimlerinin tamamlanmasının ardından hızla çekim aşamasına geçmeyi planlayan yapım ekibi sonbahar yayın döneminde ekran yarışına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Ay Yapım’ın yürüttüğü titiz ön hazırlık süreci güçlü oyuncu kadrosu ve deneyimli mutfak ekibiyle birleşerek televizyon dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.