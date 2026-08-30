Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel İmaj Tazeledi

Güller ve Günahlar dizisinin Zeynep'i Cemre Baysel ikinci sezon çekimleri öncesinde saç rengini değiştirdi. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı.

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel İmaj Tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 12:25

Ekranların ilgiyle izlenen yapımı "Güller ve Günahlar"da canlandırdığı Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Cemre Baysel yeni yayın dönemi öncesinde imaj tazeledi. Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı yeni karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.

İkinci Sezon Öncesi Yeni Saç Rengi

Dizinin heyecanla beklenen ikinci sezon hazırlıkları sürerken kamera karşısına geçmeye hazırlanan yetenekli oyuncu saç renginde belirgin bir değişime gitti. Önceki dönemde kullandığı koyu tonlara veda ederek daha ışıltılı ve yumuşak bir saç rengi seçen Baysel stüdyo ortamında verdiği pozları takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımına "2. Sezon, yeni renk tonu" notunu ekleyen ünlü isim karakterinin yeni sezondaki görsel tarzına dair ilk somut ipucunu verdi.

7,5 Milyon Takipçiden Yoğun Etkileşim

Instagram'da 7,5 milyonluk geniş bir takipçi kitlesi bulunan başarılı oyuncu paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede dijital mecraların en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Binlerce beğeni alan gönderi dakikalar içinde geniş bir kitleye ulaştı. Ekran serüvenine hız kesmeden devam eden Baysel tarzındaki bu taze dokunuşla sosyal medyadaki güçlü etkileşim gücünü bir kez daha kanıtladı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Genç yıldızın paylaştığı fotoğrafların altına hayranları çok sayıda destek ve iltifat mesajı bıraktı. Takipçilerinden gelen "Siyah çok sert gösteriyordu, bu renk harika olmuş, çok yakışmış" ve "Ah bu haline hastayım" şeklindeki ifadeler dikkat çekti. Saçındaki yeni tonla yüz hatlarını daha da belirginleştiren ünlü oyuncu hem hayranlarından tam not aldı hem yeni set dönemi öncesi moral depoladı.

Yeni Bölümler Heyecanla Bekleniyor

Televizyon projelerindeki dinamik enerjisi ve oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Cemre Baysel set çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Zeynep karakterinin yaşayacağı yeni gelişmeler ve geçireceği dönüşüm şimdiden izleyicilerin odak noktası haline geldi. Başarılı oyuncu yenilediği stiliyle set temposuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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