ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu Cem Yılmaz'ın Son Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Çanakkale'de kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ı ziyaret eden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu Cem Yılmaz'ın Son Durumu Hakkında Açıklama Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 11:58

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki yazlık evinde kalp krizi geçirdikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Cem Yılmaz'ın sağlık tablosuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Genel Sekreter Oğuz Ünal ve operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Akşit ile birlikte ünlü komedyeni yoğun bakım ünitesinde ziyaret etti.

Hastanede Ziyaret: "Espri Yapacak Kadar İyi"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, sanatçının genel durumunun olumlu seyrettiğini bildirdi. Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından hastanın üniversiteye saat 20.30 sularında ulaştığını belirten Erenoğlu ekiplerin hızla organize olduğunu aktardı. Sanatçının moralinin yerinde olduğunu vurgulayan Rektör, Yılmaz’ın doktorlarla şakalaştığını ve espri yapmaya başladığını ifade etti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Erenoğlu bakanlığın süreci anbean takip ettiğini kaydetti.

Yeni Anjiyo Cihazıyla Hızlı Müdahale

Hastanenin teknolojik altyapısına dikkat çeken Rektör Erenoğlu hekimlerden gelen talepler doğrultusunda yenilenen modern anjiyo cihazının bu kritik süreçte büyük rol oynadığını söyledi. Tıkalı damara uygulanan 40 dakikalık başarılı balon ve stent işlemi sayesinde olası risklerin önüne geçildiğini vurgulayan Erenoğlu operasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

24 Saatlik Takip Sonrası Servise Alınacak

Operasyonu yöneten Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, sanatçının koroner yoğun bakım ünitesinde olası komplikasyonlara karşı tedbir amaçlı tutulduğunu belirtti. Damar içi kan sulandırıcı tedavisinin devam ettiğini aktaran Akşit 24 saatin dolmasının ardından Yılmaz'ın normal hasta servisine nakledileceğini ve bir iki gün içinde taburcu edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Ağabeyi Can Yılmaz'dan Teşekkür Mesajı

Sanatçının ağabeyi yazar Can Yılmaz da sosyal medya hesabından bir bilgilendirme metni paylaştı. Kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hekim kontrolünde dinlendiğini belirten Yılmaz tedavi sürecinde iyi dileklerini ileten, arayan ve mesaj atan tüm sevenlerine aile adına teşekkür etti.

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