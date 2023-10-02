Tarım Kredi Market İndirim Kataloğunu Gördünüz mü? İşte Kaçırmamanız Gereken 12 Ürün

Tarım Kredi Market katalog indirimleri devam ediyor Sadece 3 gün kalan Tarım Kredi Market indirim broşüründe yer aşan ürünleri alabilmek için geç kalmamanız gerekiyor. Tarım Kredi Market indirim yağmuruna devam ediyor. Her ayın belirli günlerinde stokları erittirecek indirimleri sunan Tarım Kredi Market 5 Ekim'e kadar geçerli olacak Tarım Kredi Market katalog indirimleri ile alakalı son uyarısını yapmış bulunuyor. Kimi ürünlerin tükendiği Tarım Kredi Market kataloğundaki indirimlere ulaşabilmek için hemen en yakın mağazaya gitmeniz gerekmekte.

Tarım Kredi Kooperatifi senelerdir üreticiden halka mantığı ile Kar amacı gütmeden satış yapan kuruluş olarak bilinirken geçtiğimiz senelerde Market satışlarını da başlatmış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kar amacı gütmediği, halka Kaliteyi üretim fiyatına ulaştırdığını açıkladığı Tarım Kredi Market Türkiye'nin Neredeyse her ilinde hizmet vermeye başlamıştır.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Market indirim kataloglarını amacı ise üreticiden tüketiceye uygun fiyatlı ürünleri taşımaktır. Tarım Kredi Market her ayın belirli günlerinde indirim kampanyalarını tanıtmaktadır. Özellikle de Tarım Kredi Market web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden indirim günleri belirtilmektedir.

Tarım Kredi Market indirimleri tüketicinin cebine dost olarak bilinirken bu sayede üreticiye de destek olunması hedeflenmektedir. Tarım Kredi Market indirim kataloğu 5 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Vatandaşın bütçesine katkı sağlayacak indirimler Özellikle de temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanmaktadır. Peki Tarım Kredi Market indirim kataloğunda hangi ürünler yer almaktadır?

Tarım Kredi Market indirim kataloğunda Et ve süt ürünlerinden salça, yağ, çay, soda, tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, çocuk bezi gibi onlarca ürün, üretim maliyetine vatandaşa sunulmaktadır işte Tarım Kredi Market indirim kataloğu