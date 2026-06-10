Tarık Papuççuoğlu Ameliyat Oldu! 4 Damarı Değişti

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bypass ameliyatı oldu. 4 damarı değiştirilen oyuncunun sağlık durumu iyi.

Tarık Papuççuoğlu Ameliyat Oldu! 4 Damarı Değişti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 21:52

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan sevenlerini üzen ama bir o kadar da rahatlatan bir haber geldi. Son olarak “A.B.İ.” dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren 77 yaşındaki oyuncu kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Neyse ki süreç başarılı geçti ve şu an sağlık durumu iyi.

Kontrolde Ortaya Çıktı

Aslında her şey rutin bir kontrol sırasında ortaya çıktı. Nisan ayında yapılan muayenelerde kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık olduğu fark edildi. Doktorlar da durumu ciddiye alarak müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Yani olay bir anda gelişen bir acil durum değil kontrolle yakalanan bir sağlık sorunu oldu.

Tarık Papuççuoğlu Bodrum’da geçirdiği operasyonla bypass ameliyatı oldu. Yapılan işlemde 4 damarının değiştirildiği öğrenildi. Bu da operasyonun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor ama iyi haber şu ki ameliyat başarılı geçti.

Çekimler Bitince Karar Verildi

İlginç olan detaylardan biri de şu: O dönem dizi çekimleri devam ediyordu. Papuççuoğlu senaryo gereği rolü tamamlandıktan sonra ameliyatı öne çekti. Yani işlerini yarım bırakmadan planlı bir şekilde sağlık sürecine geçti diyebiliriz.

Ameliyat sonrası süreçte oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği öğrenildi. Doktorlar da iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini söylüyor. Yaklaşık 10 gün içinde de günlük hayatına geri dönmesinin beklendiği belirtiliyor.

Sevenlerini Rahatlattı

Bu haber ilk çıktığında doğal olarak hayranları biraz endişelendi. Ama gelen açıklamalar ve sağlık durumunun iyi olması herkesi rahatlattı. Sosyal medyada da “geçmiş olsun” mesajları yağdı. Usta oyuncunun kısa sürede toparlanması bekleniyor ve sevenleri onu yeniden ekranlarda görmeyi umut ediyor.

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