Tarık Mengüç'ten Korkutan Haber! Apandisit Sandılar Bağırsakta Kitle Çıktı

Tarık Mengüç apandisit şüphesiyle gittiği hastanede bağırsağında kitle tespit edilerek ameliyat edildi. Eşinden patoloji raporu öncesi duygusal açıklama geldi.

Tarık Mengüç'ten Korkutan Haber! Apandisit Sandılar Bağırsakta Kitle Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 14:45

Roman müziğinin sevilen ismi ve ekranların neşeli yüzü Tarık Mengüç hayatının en zorlu sağlık sınavlarından birini veriyor. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı apandisit şüphesiyle gittiği hastanede acilen ameliyata alındı. Hasta yatağındaki bitkin haliyle sevenlerini üzüntüye boğan Mengüç'ün sağlık durumuna ilişkin sarsıcı açıklamayı ise hayat arkadaşı yaptı.

Apandisit Sandığımız Şey Bağırsakta Kitle Çıktı

Sosyal medya hesabı üzerinden süreçle ilgili bir paylaşım yapan Tarık Mengüç'ün eşi yaşadıkları şoku ve kabus dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı."

Doktorların hızlı ve yerinde müdahalesiyle ameliyata alınan ünlü şarkıcının bağırsağındaki kitle başarılı bir operasyonla temizlendi. Ancak Mengüç ailesi ve yakın çevresi için en kritik süreç şimdi başladı.

Dualarla İki Haftalık Kritik Bekleyiş!

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından tüm gözler ve dualar patolojiden gelecek olan kritik rapora çevrildi. Eşinin güzel kalbine ve bugüne kadar yaptığı iyiliklere sığındıklarını belirten Mengüç'ün eşi duygu yüklü açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim o iki haftanın sonunda temiz haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."

Acı haberin ardından sanat camiası ve hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdırırken, herkes ünlü müzisyenden gelecek mutlu ve temiz habere kilitlendi.

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