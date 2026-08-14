Funda Arar'ın Bodrum Tatili! Eşi Febyo Taşel ve Oğlu Aras İle Ortakent'te Deniz Keyfi

Funda Arar eşi Febyo Taşel ve oğlu Aras ile Bodrum Ortakent'te görüntülendi. Ünlü şarkıcı oğluyla denizde keyifli anlar yaşadı.

Funda Arar'ın Bodrum Tatili! Eşi Febyo Taşel ve Oğlu Aras İle Ortakent'te Deniz Keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 12:40

Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinin en başarılı kadın yorumcularından Funda Arar yoğun geçen konser maratonunun ardından sezonun yorgunluğunu Bodrum'da çıkarıyor. Ünlü sanatçı kendisi gibi müzisyen olan eşi Febyo Taşel ve oğulları Aras ile birlikte Ege'nin serin sularında huzurlu bir aile tatiline çıktı.

Ortakent Sahilinde Aile Saadeti

Bodrum Ortakent'teki popüler bir plajda objektiflere takılan ünlü çift ve oğulları gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkardı. Plajda samimi ve mütevazı halleriyle dikkat çeken Funda Arar vaktinin büyük bir kısmını oğlu Aras'a ayırdı. Şarkıcının eşi Febyo Taşel ise şezlong alanında arkadaş grubuyla koyu bir sohbete dalarak dinlenmeyi tercih etti.

Oğlu Aras İle Suda Keyifli Sohbet

Sıcak havanın etkisiyle kendini Ege'nin serin sularına bırakan Funda Arar oğlu Aras ile denizde neşeli dakikalar geçirdi. Suda oğluyla uzun uzun sohbet edip şakalaşan başarılı sanatçının annelik heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Deniz keyfinin ardından şezlonguna dönerek ailesiyle vakit geçirmeye devam eden ünlü şarkıcının Bodrum'daki bu huzur dolu anları magazin objektiflerine saniye saniye yansıdı.

 

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