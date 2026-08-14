Gazeteci Erhan Çelik'in Eşi Özlem Gültekin Yaşamını Yitirdi! Cenaze Programı Netleşti

Televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden Erhan Çelik'in bir süredir boşanma sürecinde olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin 49 yaşında yaşamını yitirdi. Başarılı hekimliği ve binlerce kadının hayatına dokunan çalışmalarıyla tanınan Gültekin'in vefat haberi hem tıp camiasında hem de magazin ve basın dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Acı Haber Sahibi olduğu Klinik Hesabından Duyuruldu

Op. Dr. Özlem Gültekin'in vefatı kurucusu ve sahibi olduğu kliniğin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Paylaşımda "Binlerce kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadeleri kullanılarak acı haber sevenleriyle paylaşıldı.

Cenaze Programı Belli Oldu

49 yaşında aramızdan ayrılan Özlem Gültekin'in son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da açıklandı. Yapılan duyuruya göre Gültekin'in naaşı 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazını müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

2019 Yılında Evlenmişlerdi

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini 2020 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Ali Boran ile taçlandıran çift bir süredir aralarında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle gündemdeydi. Çiftin son dönemde karşılıklı olarak anlaşmazlık yaşadığı ve boşanma davası açarak yasal süreci başlattığı öğrenilmişti.