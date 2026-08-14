Gazeteci Erhan Çelik'in Eşi Özlem Gültekin Yaşamını Yitirdi! Cenaze Programı Netleşti

Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Op. Dr. Özlem Gültekin 49 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karşıyaka'dan kaldırılacak.

Gazeteci Erhan Çelik'in Eşi Özlem Gültekin Yaşamını Yitirdi! Cenaze Programı Netleşti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 13:00

Televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden Erhan Çelik'in bir süredir boşanma sürecinde olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin 49 yaşında yaşamını yitirdi. Başarılı hekimliği ve binlerce kadının hayatına dokunan çalışmalarıyla tanınan Gültekin'in vefat haberi hem tıp camiasında hem de magazin ve basın dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Acı Haber Sahibi olduğu Klinik Hesabından Duyuruldu

Op. Dr. Özlem Gültekin'in vefatı kurucusu ve sahibi olduğu kliniğin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Paylaşımda "Binlerce kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadeleri kullanılarak acı haber sevenleriyle paylaşıldı.

Cenaze Programı Belli Oldu

49 yaşında aramızdan ayrılan Özlem Gültekin'in son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da açıklandı. Yapılan duyuruya göre Gültekin'in naaşı 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazını müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

2019 Yılında Evlenmişlerdi

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini 2020 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Ali Boran ile taçlandıran çift bir süredir aralarında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle gündemdeydi. Çiftin son dönemde karşılıklı olarak anlaşmazlık yaşadığı ve boşanma davası açarak yasal süreci başlattığı öğrenilmişti.

Benzer Haberler
Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar
Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı
Ozan Dağgez Daha 17'nin Ozan Dağgez Daha 17'nin "Ferdi"si Oldu
Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı
Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti
Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı