Seda Bakan Stüdyoya Girdi! Efsane Şarkı Kör Aşık Müzikseverlerle Buluştu

Müzik kariyerlerinde yarım asrı geride bırakan Türk pop müziğinin efsane çifti Eda-Metin Özülkü sanat hayatlarının 50'nci yılını oldukça özel ve iddialı bir projeyle taçlandırıyor. Unutulmaz eserlerini ünlü oyuncuların yorumlarına emanet eden çiftin efsaneleşen şarkısı Kör Aşık başarılı oyuncu Seda Bakan'ın sesiyle yeniden hayat buldu.

Şarkıcılık İddiam Yok Ama Bu Projede Yer Almak Onur

Eda-Metin Özülkü Şarkıları albümünde yer alan ve ilk kez 1999 yılında dinleyiciyle buluşan nostaljik esere kendine has yorumuyla renk katan Seda Bakan projenin heyecanını samimi sözlerle dile getirdi. Güzel oyuncu "Asla şarkıcılık gibi bir motivasyonum yok ama böyle güzel ve anlamlı bir projede şarkı söylemekten büyük onur duydum" ifadelerini kullanarak bu özel çalışmadaki yerini özetledi.

Poll Production Etiketiyle Yayında!

Müzikseverlerin ve Seda Bakan hayranlarının merakla beklediği Kör Aşık Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluştu. Oyunculuk performansının yanı sıra duru sesi ve sempatik tavırlarıyla da tam not alan Seda Bakan'ın bu sürpriz yorumu kısa sürede sosyal medyada ve müzik listelerinde büyük ilgi gördü.