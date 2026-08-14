Boşanma Sürecindeki Deniz Baysal'a Dizi Arkadaşlarından Kamp Desteği!

Taşacak Bu Deniz oyuncusu Deniz Baysal boşanma iddialarının ardından dizi arkadaşlarıyla kampa çıktı. Rol arkadaşlarıyla moral depolayan oyuncunun paylaşımları beğeni topladı.

Boşanma Sürecindeki Deniz Baysal'a Dizi Arkadaşlarından Kamp Desteği!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 16:00

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk sezonuyla reyting listelerini altüst eden Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncuları set dışındaki güçlü dostluklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Esme karakterine hayat veren başarılı oyuncu Deniz Baysal müzisyen eşi Barış Yurtçu ile yaşadığı boşanma süreci ve magazin gündemindeki iddiaların ardından kendisini rol arkadaşlarının ve doğanın huzurlu kollarına bıraktı. Yeni sezon öncesi enerji depolamak isteyen ünlü oyuncu ekip arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir kamp tatiline çıktı.

Set Dostluğu Kamp Tatiline Taşındı!

Ekran başındakilerin büyük beğenisini toplayan dizinin yıldız isimleri Deniz Baysal, Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar çekimlerin olmadığı bu ara dönemi birlikte değerlendirmeyi tercih etti. Şehir hayatının stresinden ve özel hayatındaki fırtınalı süreçten uzaklaşmak isteyen Deniz Baysal dizi arkadaşlarıyla bir araya gelerek çadır kurup kamp yaptı. Yeşillikler içinde doğayla iç içe keyifli anlar geçiren ekibin neşeli ve samimi halleri uzun süredir devam eden dostluklarının en güzel kanıtı oldu.

Yeni Sezon Öncesi Moral Depoladılar

Önümüzdeki günlerde yoğun bir tempoyla başlayacak olan 2. sezon çekimleri öncesinde moral depolayan ünlü oyuncular kamptan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle Deniz Baysal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Seni böyle mutlu görmek çok güzel", "Yeni sezonda sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde destek yorumları yağdı. Zihnini ve ruhunu dinlendiren başarılı oyuncunun rol arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği bu huzur dolu kamp kaçamağı yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacaklarının da sinyalini verdi.

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