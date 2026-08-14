Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı’dan Romantik Tatil Pozları: "Bolca Sevgi İçeriyor!"

Lara Paşalı eşi Selahattin Paşalı ile romantik tatil pozlarını "Bolca sevgi içeriyor" notuyla paylaştı. Çiftin uyumu beğeni topladı.

Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı’dan Romantik Tatil Pozları:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 15:07

Ekranların ve sinemanın aranan, başarılı oyuncularından Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı yoğun geçen sezonun ardından yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve mutlu aile hayatlarıyla magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan ikili bu kez romantik tatil kareleriyle adından söz ettirdi.

Bolca Sevgi İçeriyor

Güzel eşi Lara Paşalı kişisel sosyal medya hesabından eşi Selahattin Paşalı ile birlikte çekildikleri romantik ve samimi tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ege'nin büyüleyici atmosferinde romantik anlar yaşayan çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Lara Paşalı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımına "Bolca sevgi içeriyor" notunu düşerek aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Takipçilerden Beğeni Yağdı

Selahattin Paşalı'nın sade ve karizmatik tarzı ile Lara Paşalı'nın şıklığının ön plana çıktığı fotoğraflara ikilinin hayranları ve yakın dostları tarafından adeta yorum yağdı. Çiftin uyumu ve birbirlerine olan bakışları sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

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