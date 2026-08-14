Zara 20 Kilo Sonrası Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu! Peki Nasıl Bu Kadar Zayıfladı?

20 kilo veren Zara, son hâliyle yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcının sağlıklı yaşam süreci ve fit görünümü büyük ilgi gördü.

Zara 20 Kilo Sonrası Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu! Peki Nasıl Bu Kadar Zayıfladı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2026 13:20

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Zara, verdiği 20 kiloyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Beslenme düzeninde yaptığı değişiklikleri daha önce anlatan ünlü şarkıcının son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

20 Kiloluk Değişimiyle Gündemde

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, son dönemde hem sahne performansıyla hem yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflar, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fit görünümüyle beğeni toplayan Zara'nın son hâli, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Uzun süredir beslenme düzenini değiştiren sanatçının daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediği biliniyor. Zara, daha önce verdiği röportajlarda uyguladığı beslenme programının klasik şok diyetlerden farklı olduğunu vurgulamıştı.

 

Beslenme Düzenini Baştan Aşağı Değiştirdi

Kilo verme sürecini anlatırken uyguladığı yöntemi "tıp diyeti" olarak tanımlamıştı. Amacının kas kaybetmek yerine yağ oranını azaltmak olduğunu söyleyen sanatçı, vücudun su ve tuz dengesini korumaya da özen gösterdiğini ifade etmişti.

Beslenmesinde çoğunlukla ev yemeklerine yer verdiğini belirtip sebze ağırlıklı öğünleri tercih ettiğini, ekmeğiyse evde küçük porsiyonlar hâlinde hazırladığını söylemişti. Ayrıca yemek sırasında sıvı tüketmemeye dikkat ettiğini ve D vitamini takviyesini kabak çekirdeği yağıyla birlikte kullandığını da eklemişti.

 

Tek Öğün Beslenme Modelini Tercih Ediyor

Ünlü şarkıcı, günlük beslenme rutininde çoğu zaman tek öğün tüketmeye çalıştığını da açıklamıştı. Bir hafta protein ağırlıklı, sonraki hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ifade eden Zara, özellikle sahne programlarının geçmişte düzensiz yemek alışkanlıklarına neden olduğunu söylemişti.

Gece geç saatlerde yemek yemenin kilo alımını kolaylaştırdığını dile getiren sanatçı, artık sahne sonrasında ağır yemekler yerine çorba gibi daha hafif seçenekleri tercih ettiğini belirtmişti.

Verdiği kilolar kadar sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla da konuşulan Zara, yeni görüntüsüyle hayranlarından tam not almayı başardı.

 

Benzer Haberler
Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar Gökhan Özen ve Naz Canbaz Evlendi: Nikahtan İlk Fotoğraflar
Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Kararı
Ozan Dağgez Daha 17'nin Ozan Dağgez Daha 17'nin "Ferdi"si Oldu
Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı Tolga Sarıtaş'ın Mutlu Aile Pozlarına Beğeni Yağdı
Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti Yasak Aşk İddialarıyla Gündemde Olan Sahra Işık Tatil Pozlarıyla Dikkat Çekti
Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu Ece Erken ve Emre Altuğ'dan Nostaljik Lise Defteri Pozu
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı