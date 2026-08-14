Zara 20 Kilo Sonrası Bambaşka Bir Görünüme Kavuştu! Peki Nasıl Bu Kadar Zayıfladı?

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Zara, verdiği 20 kiloyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Beslenme düzeninde yaptığı değişiklikleri daha önce anlatan ünlü şarkıcının son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

20 Kiloluk Değişimiyle Gündemde

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, son dönemde hem sahne performansıyla hem yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflar, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fit görünümüyle beğeni toplayan Zara'nın son hâli, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Uzun süredir beslenme düzenini değiştiren sanatçının daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediği biliniyor. Zara, daha önce verdiği röportajlarda uyguladığı beslenme programının klasik şok diyetlerden farklı olduğunu vurgulamıştı.

Beslenme Düzenini Baştan Aşağı Değiştirdi

Kilo verme sürecini anlatırken uyguladığı yöntemi "tıp diyeti" olarak tanımlamıştı. Amacının kas kaybetmek yerine yağ oranını azaltmak olduğunu söyleyen sanatçı, vücudun su ve tuz dengesini korumaya da özen gösterdiğini ifade etmişti.

Beslenmesinde çoğunlukla ev yemeklerine yer verdiğini belirtip sebze ağırlıklı öğünleri tercih ettiğini, ekmeğiyse evde küçük porsiyonlar hâlinde hazırladığını söylemişti. Ayrıca yemek sırasında sıvı tüketmemeye dikkat ettiğini ve D vitamini takviyesini kabak çekirdeği yağıyla birlikte kullandığını da eklemişti.

Tek Öğün Beslenme Modelini Tercih Ediyor

Ünlü şarkıcı, günlük beslenme rutininde çoğu zaman tek öğün tüketmeye çalıştığını da açıklamıştı. Bir hafta protein ağırlıklı, sonraki hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ifade eden Zara, özellikle sahne programlarının geçmişte düzensiz yemek alışkanlıklarına neden olduğunu söylemişti.

Gece geç saatlerde yemek yemenin kilo alımını kolaylaştırdığını dile getiren sanatçı, artık sahne sonrasında ağır yemekler yerine çorba gibi daha hafif seçenekleri tercih ettiğini belirtmişti.

Verdiği kilolar kadar sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla da konuşulan Zara, yeni görüntüsüyle hayranlarından tam not almayı başardı.