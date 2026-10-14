Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada!

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Tarık Akan aramızdan ayrılsa da sevenlerinin kalbindeki yerini koruyor. Usta oyuncunun çocukları Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem babaları için düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya geldi. Üç kardeşin aynı karede buluşması ilgi görürken özellikle Tarık Akan’ın iki oğlunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Eski aile fotoğraflarıyla bugünkü görüntüler yan yana gelince aradan geçen zamanın izleri de ortaya çıktı.

Üç Kardeş Babalarının Anısında Buluştu

Türk sinemasına sayısız unutulmaz film kazandıran Tarık Akan 16 Eylül 2016’da hayatını kaybetmişti. Aradan geçen yıllara rağmen usta oyuncu canlandırdığı karakterlerle ve kendine özgü duruşuyla hafızalardaki yerini koruyor.

Bu kez Tarık Akan’ın çocukları gündeme geldi. Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem babaları için düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya gelerek birlikte poz verdi. Kardeşlerin Tarık Akan’ın fotoğraflarının önünde objektif karşısına geçmesi duygusal anlar yaşattı.

Etkinlikten paylaşılan görüntülerin yanı sıra kardeşlerin çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafı da dikkat çekti. Eski kareyle bugünkü görüntüleri karşılaştıranlar yılların nasıl geçtiğini bir kez daha fark etti.

Tarık Akan’ın Oğullarındaki Değişim Gündem Oldu

Barış Zeki ve Yaşar Özgür’ün bugünkü halleri çocukluk fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında büyük bir değişim olduğunu gösterdi. İki kardeşin saçlarına düşen kırlar ve yıllar içinde değişen tarzları dikkatlerden kaçmadı.

Ancak fotoğraflarda öne çıkan tek ayrıntı zamanın izleri değildi. Tarık Akan’ın oğullarının yüz hatlarındaki benzerlik de göze çarptı. Usta oyuncunun hayranları için bu kareler, geçmişe uzanan nostaljik bir yolculuk niteliğindeydi.

Barış Zeki Akan Babasıyla Aynı Filmdeydi

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Zeki Akan sinemaya da adım atmıştı. Babasıyla birlikte Deli Deli Olma filminde rol alan Barış Zeki bu yönüyle de dikkat çekiyor. Üç kardeşin buluşması usta oyuncunun ailesini yeniden gündeme taşıdı.