Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum!

Mehmet Ali Erbil’in özel hayatı eski eşi Tuğba Coşkun ve onun kardeşi Şeyda Coşkun’un katıldığı YouTube programında gündeme geldi. Vicdan üzerine yapılan sohbet sırasında ünlü şovmenin Gülseren Ceylan’la yaptığı son evlilik de konuşuldu. Şeyda Coşkun’un Erbil’e yönelik sözleri dikkat çekerken ünlü şovmenin verdiği yanıt da sohbetin öne çıkan anlarından biri oldu.

Erbil’den Dikkat Çeken Vicdan İtirafı

Programda vicdanın hayatındaki yerinden bahseden Mehmet Ali Erbil bu duyguyla yaşamanın her zaman kolay olmadığını anlattı. Ünlü şovmen “Elinde değil ki insanın. Varsa vicdanın bununla birlikte yürüyorsun hayatı. Bu vicdanım yüzünden de başıma gelmedik kalmadı” sözleriyle yaşadıklarına değindi.

Erbil’in bu açıklaması üzerine eski eşi Tuğba Coşkun da söze girdi. Coşkun ünlü şovmenin Gülseren Ceylan’la yaptığı evliliği hatırlatarak bu kararın arkasında biraz vicdan duygusunun olabileceğini söyledi.

Tuğba Coşkun’dan Son Evlilik Yorumu

Tuğba Coşkun Erbil’in son evliliği hakkında konuşurken “Kesinlikle. Mesela son evliliğinde de biraz vicdan yaptı. Olsun onun da yaşanması gerekiyormuş. Allah onun da yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Coşkun’un sözleri sohbetin yönünü doğrudan Erbil’in özel hayatına çevirdi. Ünlü şovmenin son evliliğinin de bu konuşmada gündeme gelmesi programın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Şeyda Coşkun’dan Gündem Olacak Sözler

Sohbete katılan Şeyda Coşkun ise konuya daha farklı bir yorum getirdi. Erbil’e hitaben “Onun da yiyeceği ekmek varmış senden. Ne diyelim? Bazen vermek de öyle bir şeymiş” dedi.

Şeyda Coşkun’un bu sözleri üzerine Mehmet Ali Erbil de sessiz kalmadı. Ünlü şovmen “Biraz vicdan yaptık işte” diyerek karşılık verdi.

Böylece Erbil’in son evliliği, eski eşi ve eski baldızının yorumlarıyla yeniden gündeme taşındı. Programdaki bu diyalog ünlü şovmenin özel hayatına dair açıklamaları takip edenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.