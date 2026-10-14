Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu Eda Ece'nin öpüşme ve açık sahneler çekmediğine dair cesur açıklamalarının ardından bir çıkış da ekranların sevilen yüzü Elçin Sangu'dan geldi. Son olarak Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum dizisinde Funda karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu çıplaklık içeren sahnelerde neden yer almak istemediğini iç dünyasını açarak anlattı. Sangu'nun "Ruhum izin vermiyor" sözleri magazin ve sanat dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eda Ece Sınırlarını Çizmişti

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenip anne olduktan sonra proje tercihlerinde daha seçici davranan Eda Ece oyunculuk kariyerindeki kırmızı çizgilerini açık yüreklilikle paylaşmıştı. Kaan Yıldırım ile başrolü paylaştığı romantik Netflix filminde dahi bu kurallarından taviz vermediğini belirten güzel oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öpüşme sahnesi çekmiyorum açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bu benim kişisel tercihim. Ancak bu tür sahnelerde rol alan meslektaşlarımı asla eleştirmiyorum herkesin kendi kariyer yolculuğu ve rahat hissettiği alan farklıdır."

Elçin Sangu'dan Samimi İtiraf

Kiralık Aşk ile yıldızı parlayan ve 17 Eylül 2026'da Melis Sezen ile Ozan Dolunay'la başrollerini paylaştığı gerilim türündeki Seni Tanıyorum dizisiyle ekrana dönen Elçin Sangu da Eda Ece'nin ardından sessizliğini bozdu. Çıplaklık içeren sahnelerde oynamayı neden reddettiğini içtenlikle aktaran ünlü oyuncu durumun tamamen kişisel hisleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Yetiştirilme tarzı ve iç dünyasının bu duruma elvermediğini belirten Sangu konuya dair yaklaşımını şu duygusal sözlerle dile getirdi:

"Çıplak sahne çekmem. Ruhum izin vermiyor. Özelimi çok fazla insana açıyormuş gibi oluyorum. Bu hissin yetiştirilme tarzımdan mı yoksa kendi iç dünyamdan mı kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum. Ama bunu yapan meslektaşlarıma da sonsuz saygı duyuyorum."