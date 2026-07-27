Pedro Alonso'nun Özge Özacar'a Hediyesi Herkesi Şaşırttı

Uluslararası projelerde yer almak oyuncular için her zaman özel bir deneyim oluyor ama bazen setten geriye sadece güzel anılar değil, yıllarca saklanacak dostluklar da kalıyor. İşte Özge Özacar'ın son paylaşımı da tam olarak bunu gösterdi. Ünlü oyuncu, birlikte rol aldığı İspanyol yıldız Pedro Alonso'nun kendisi için hazırladığı anlamlı hediyeyi takipçileriyle paylaştı.

Set Arkadaşlığı Güzel Bir Dostluğa Dönüştü

Stephen Hopkins'in yönetmenliğini üstlendiği uluslararası The Prince dizisinde yolları kesişen Özge Özacar ile Pedro Alonso, çekimler boyunca yakın bir arkadaşlık kurdu. Özellikle La Casa de Papel dizisindeki "Berlin" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alonso'nun, sadece oyunculuğuyla değil sanatçı yönüyle de dikkat çektiği ortaya çıktı.

Meğer Pedro Alonso boş zamanlarında resim yapmayı da çok seviyormuş. Üstelik yaptığı çalışmalardan birini de rol arkadaşı Özge Özacar'a hediye etmiş.

Kendi Elleriyle Çizdiği Tabloyu Hediye Etti

Pedro Alonso'nun tamamen kendi emeğiyle hazırladığı tabloda, Özge Özacar'a hitaben yazdığı özel bir not da yer aldı. Üzerindeki samimi mesaj, hediyeyi çok daha anlamlı hale getirdi. Böyle kişisel ve emek verilmiş bir armağan alan Özacar da doğal olarak büyük mutluluk yaşadı.

Oyuncu, bu özel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşınca hayranlarından da binlerce beğeni ve yorum geldi.

Duygusal Mesajı Dikkat Çekti

Özge Özacar, paylaşımında Kahire'de başlayan set macerasının kendisine en büyük kazancının Pedro Alonso ile kurduğu dostluk olduğunu söyledi. Uzun sohbetlerle birbirlerini daha yakından tanıdıklarını anlatan oyuncu, Alonso'nun dünyaya bakış açısından çok etkilendiğini dile getirdi.

Kendi elleriyle hazırladığı tablo için de teşekkür eden Özacar, bu hediyenin sanatın insanları bir araya getiren en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Paylaşımın sonunda ise yakın arkadaşına teşekkür ederek, bu özel armağanın kendisi için her zaman çok değerli kalacağını ifade etti. Bu samimi paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gören magazin haberlerinden biri oldu.