Taraftarlardan Alperen Şengün’e “Herkes Böyle Damat İster” Yorumu

NBA yıldızı Alperen Şengün, ABD’li model Hannah Cherry ile 3 yıldır aşk yaşıyor. Ailelerin yakınlığı evlilik iddialarını güçlendirdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2025 13:51

Milli basketbolcu Alperen Şengün, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Kariyerini NBA ekiplerinden Houston Rockets’ta sürdüren Şengün, 3 yıldır ABD’li model Hannah Cherry ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Çiftin aileleri de sık sık bir araya gelerek uyumlarıyla dikkat çekiyor.

Aileler Arasında Sıcak İlişki

Alperen Şengün’ün ailesi ile Hannah Cherry’nin ailesi, her fırsatta buluşarak çocuklarının mutluluğunu paylaşıyor. İki aile, birlikte tatillere çıkarak daha fazla zaman geçiriyor. Bu sıcak bağ, çiftin gelecekteki adımlarına dair merakı artırıyor.

Evlilik Söylentileri Güçleniyor

Üç yıldır devam eden bu mutlu birliktelik, “Nikâh masası çok yakın” yorumlarını beraberinde getirdi. Hem Şengün hem de Cherry cephesi, ilişkilerini gözlerden uzak ama istikrarlı bir şekilde sürdürürken, ailelerin yakınlığı da evlilik ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Taraftar Yorumları Gündem Oldu

Alperen Şengün’ün maçlarını hiç kaçırmayan müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry, son dönemde gündem oldu. Bir maçın ardından çekilen fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşıma binlerce kullanıcı, “Herkes böyle damat ister” yorumlarıyla destek verdi. Taraftarlar, milli basketbolcuya hem sahada hem özel hayatında yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Parlayan Kariyer ve Mutlu Birliktelik

Henüz genç yaşına rağmen NBA’deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Alperen Şengün, özel hayatında da istikrarını koruyor. Hem spor kariyeri hem de aşk hayatındaki uyum, onu gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

