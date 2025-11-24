Taner Rumeli’den Ezber Bozan Dinçer Yorumu: “Kötü karakteri takmamayı öğrendim”

Eşref Rüya dizisinin kötü karakteri Dinçer’e hayat veren Taner Rumeli, rolü takmamayı öğrendiğini söyledi. Partnerleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i övdü.

Taner Rumeli’den Ezber Bozan Dinçer Yorumu: “Kötü karakteri takmamayı öğrendim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2025 15:25

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da kötü karakterlerden Dinçer’e hayat veren oyuncu Taner Rumeli, rolü ve set arkadaşlarıyla ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu. Dizide Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek’in adeta kabusu olan Rumeli, rolünün oyuncu için eğlenceli olduğunu söyledi. Ayrıca, kötü karakteri canlandırırken psikolojik olarak etkilenmediğini de belirtti.

Dinçer Eğlenceli Bir Karakter

Taner Rumeli, dizide canlandırdığı Dinçer karakterinin kötü olmasına rağmen kendisi için keyifli olduğunu ifade etti. Rumeli, yaptığı açıklamada, "İşimiz çok eğlenceli. Bu rol de oyuncu için eğlenceli bir rol," diye konuştu. Kötü bir karakteri oynarken psikolojik olarak etkilenip etkilenmediği sorusuna da yanıt verdi. Rumeli, rol bittiğinde karakterden hemen sıyrıldığını belirterek, "Rol bittiğinde kostümü asıp evime döndüğümde yine Taner oluyorum. Kötü karakteri takmamayı öğrendim," ifadesini kullandı.

Demet Eğlenceli, Çağatay Rahatlatıcı

Taner Rumeli, Eşref Rüya’daki partnerleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hakkında övgüyle bahsetti. Rumeli, ikisiyle çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi. Oyuncu, partnerlerini şu sözlerle yorumladı: "Demet çok eğlenceli, Çağatay çok yumuşak, rahatlatıcı enerjisi olan biri."

Başarılı isim, dizinin set ortamındaki enerjiye de dikkat çekti. Rumeli, kamera arkası ekibinin, oyuncuların ve yapım ekibinin çok uyumlu olduğunu belirtti. Bu uyumun her zaman yakalanmadığını vurgulayan Rumeli, dizinin başarısının da bu uyumdan geldiğini söyledi.

Eşref’ten Sonra Pazara Gidemeyeceğim Galiba

Taner Rumeli, canlandırdığı Dinçer karakteri yüzünden Eşref Tek ve Nisan fanlarının hedefinde olduğunu ve bu nedenle sokakta tepki aldığını itiraf etti. Rumeli, katıldığı bir programda bu durumun hoşuna gittiğini ifade etti. Oyuncu, tepki almanın işini iyi yaptığını gösterdiğini belirtti. Rumeli, bu durumu esprili bir dille şu sözlerle dile getirdi: "'Eşref’ten sonra pazara gidemeyeceğim galiba' diye şaka yapıyorum, zira Dinçer çok kötü bir karakter."

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı Elif Buse Doğan’ın Adı Bu Kez Çağrı Telkıvıran İle Aşk Dedikodularına Karıştı
Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil” Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil”
Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı