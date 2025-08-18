Taner Rumeli ve Ceyda Âşık’ın Düğün Kareleri Sosyal Medyayı Salladı

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi. Çift, kına gecesinin ardından görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık’ın Düğün Kareleri Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2025 09:45

Ünlü oyuncu Taner Rumeli, hayatını uzun süredir aşk yaşadığı Ceyda Âşık ile birleştirdi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kına gecesinin ardından çift, şık bir düğünle dünya evine girdi.

Kına Gecesinden Düğüne Uzanan Mutluluk

Rumeli ve Âşık, önce aileleri ile yakın dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. Renkli görüntülerle geçen gece, çiftin mutluluğuna tanıklık eden konuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Ertesi gün yapılan düğünle ise çift, birlikteliklerini resmileştirdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Çift, düğünlerinden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mutluluk dolu fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu. Özellikle Taner Rumeli’nin oyunculuk kariyerinden tanıyan hayranları, ünlü isme tebrik mesajları gönderdi.

Nisan Ayında Nişanlanmışlardı

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, geçtiğimiz nisan ayında nişan yüzüklerini takmıştı. O günden bu yana evlilik hazırlıklarını sürdüren çift, sonunda hayallerine kavuştu. Hem meslektaşlarının hem de dostlarının katıldığı düğün, romantik atmosferiyle dikkat çekti.

Çiftin Gelecek Planları Merak Konusu

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Rumeli ve Âşık’ın balayı için nasıl bir plan yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun yoğun iş temposuna rağmen özel hayatına önem vermesi, takipçileri tarafından takdirle karşılanıyor.

Benzer Haberler
Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı
Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi
Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum” Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum”
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”