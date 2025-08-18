Taner Rumeli ve Ceyda Âşık’ın Düğün Kareleri Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Taner Rumeli, hayatını uzun süredir aşk yaşadığı Ceyda Âşık ile birleştirdi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kına gecesinin ardından çift, şık bir düğünle dünya evine girdi.

Kına Gecesinden Düğüne Uzanan Mutluluk

Rumeli ve Âşık, önce aileleri ile yakın dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. Renkli görüntülerle geçen gece, çiftin mutluluğuna tanıklık eden konuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Ertesi gün yapılan düğünle ise çift, birlikteliklerini resmileştirdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Çift, düğünlerinden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mutluluk dolu fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu. Özellikle Taner Rumeli’nin oyunculuk kariyerinden tanıyan hayranları, ünlü isme tebrik mesajları gönderdi.

Nisan Ayında Nişanlanmışlardı

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, geçtiğimiz nisan ayında nişan yüzüklerini takmıştı. O günden bu yana evlilik hazırlıklarını sürdüren çift, sonunda hayallerine kavuştu. Hem meslektaşlarının hem de dostlarının katıldığı düğün, romantik atmosferiyle dikkat çekti.

Çiftin Gelecek Planları Merak Konusu

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Rumeli ve Âşık’ın balayı için nasıl bir plan yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun yoğun iş temposuna rağmen özel hayatına önem vermesi, takipçileri tarafından takdirle karşılanıyor.