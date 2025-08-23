Taner Ölmez’den tarihi karakter: İmam Gazali

TRT Tabii’nin yeni iddialı yapımı İmam Gazali dizisinin çekimleri başladı. Dizide ünlü İslam alimi Gazali’yi Taner Ölmez canlandırıyor.

Yıldız isimler aynı projede

Sedat İnci’nin yönettiği, Emre Konuk’un kaleme aldığı dizi, Akli Film imzasıyla Gebze’deki dev stüdyolarda çekiliyor. Başarılı oyuncu Taner Ölmez’in yanı sıra projede birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yurdaer Okur, Caner Şahin ve Özge Özberk gibi oyuncuların bulunduğu kadro, diziyi merakla beklenen yapımlar arasına taşıdı.

30 bölüm sürecek dev proje

Toplamda 30 bölümden oluşacak İmam Gazali dizisi, yaklaşık 4 aylık yoğun bir çekim sürecine sahip olacak. Tarihi dokusu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çeken proje, yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Kadroya yeni isimler eklendi

Başrol Taner Ölmez’e eşlik eden oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Kanbolat Görkem Arslan “Nizâmülmülk”, Devrim Evin “Nesaac”, Teoman Kumbaracıbaşı “Batınî”, Ekrem Can Arslandağ “Ahmed”, Berrin Arısoy “Zeynep”, Selen Kurtaran “Saliha” ve Nazan Diper “Kevser Hatun” rollerine hayat verecek.

Böylesine zengin bir oyuncu kadrosu ve tarihi bir hikâye ile İmam Gazali dizisi, yayın hayatına başladığında sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.