Hande Doğandemir'in Zayıflığının Arkasından Hastalık Çıktı!

Hande Doğandemir zayıflığıyla ilgili konuştu: "Bağırsaklarımda yapısal bir rahatsızlığım ve alerjim var. Diyet yaptığım için zayıfım."

Hande Doğandemir'in Zayıflığının Arkasından Hastalık Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 09:28

Son dönemde erdiği kiloları ve fit görünümüyle magazin basınının manşetlerinden bir an olsun düşmeyen ünlü oyuncu Hande Doğandemir bu gözle görülür büyük değişimin arkasındaki gerçek sebebi ilk kez tüm samimiyetiyle açıkladı.

Bengühan Bora ev sahipliğinde All Dergisi'nin 20'nci yıl kutlamasına katılan Doğandemir "Birçok şeyi keserek diyet yapmam gerekti. Alerjim var ondan zayıfım böyle" diye konuştu.

Bağırsaklarımda Yapısal Bir Rahatsızlık Var

Güzel oyuncu muhabirlerin "Çok zayıfladınız bunun özel bir formülü var mı?" sorusuna Doğandemir şu sözlerle cevap verdi:

"Bağırsaklarımda yapısal bir rahatsızlığım var. Daha önce de aynı şeyi yaşamıştım. Birçok şeyi keserek diyet yapmam gerekti."

Zorunlu Diyet Kiloları Beraberinde Getirdi

Vücudunun belirli besin gruplarına karşı ciddi reaksiyonlar gösterdiğini ve beslenme haritasını tamamen değiştirmek zorunda kaldığını belirten başarılı oyuncu zayıflığının tamamen bu sağlık odaklı diyet programının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Doğandemir'in bu samimi açıklaması sosyal medyada ve magazin dünyasında "sağlıksız zayıflama akımlarına" karşı önemli bir farkındalık yaratırken hayranlarından ünlü oyuncuya çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

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