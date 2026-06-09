Tan Taşçı'dan Beşiktaş Çıkarması! Yoğun İstek Üzerine 3. Stadyum Konseri Duyuruldu!

Tan Taşçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da 3. konserini vereceğini duyurdu.

Tan Taşçı'dan Beşiktaş Çıkarması! Yoğun İstek Üzerine 3. Stadyum Konseri Duyuruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 17:57

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden ve söz yazarlarından Tan Taşçı sahnelere kelimenin tam anlamıyla bomba gibi döndü. Canlı performansları, dillere pelesenk olan hit şarkıları ve rekorlar kıran turneleriyle tanınan ünlü sanatçı, İstanbul'da eşine az rastlanır bir müzik şölenine imza atmaya hazırlanıyor. Tan Taşçı yaklaşık iki yıl aranın ardından başladığı turnesiyle 2026 yılının en dikkat çekici konser serisine imza atıyor.

Biletler Tükendi, 3. Konser Tarihi Geldi!

İstanbul Beşiktaş'taki dev stadyumda gerçekleşecek konserlerin biletlerine adeta hücum eden müzikseverler, ünlü sanatçıyı bir kez daha sahneye taşımayı başardı. Sanatçı yoğun istek üzerine Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki üçüncü konser tarihini de duyurdu. Bayhan Müzik organizasyonuyla cuma ve cumartesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da da aynı statta tekrar sahneye çıkacak. Böylece ünlü popçu aynı stadyumda peş peşe üç kez dev bir kalabalığa şarkı söyleyerek adını müzik tarihine yazdırmış olacak.

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Yaklaşık iki yıldır büyük turnelerden uzak kalan Tan Taşçı bu süreçte biriktirdiği enerjiyi ve yepyeni düzenlemelerini Beşiktaş'ın büyüleyici atmosferinde hayranlarının beğenisine sunacak. Görsel şovlar, dev orkestra ve on binlerce kişinin eşlik edeceği dev koro ile 2026 yazının en büyük açık hava etkinliklerinden birine dönüşecek olan bu konser serisi şimdiden magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan olayı haline geldi.

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