Tan Taşçı ve Norm Ender'in Kanye West Gerilimi Büyüyor!

Son günlerde müzik dünyasında bayağı ses getiren bir tartışma var. Tan Taşçı ile Norm Ender arasında başlayan “Kanye West” polemiği sosyal medyada iyice büyümüş durumda. Olay öyle bir noktaya geldi ki taraflar birbirine oldukça sert sözler söyledi.

Tartışma Nasıl Başladı?

Aslında her şey Kanye West’in Türkiye konseriyle ilgili yorumlarla başlıyor. Tan Taşçı konseri ve genel atmosferi eleştirince ortalık biraz karışıyor. Özellikle “daha faydalı sanatçılar olabilirdi” ve “konser garipti” gibi sözleri dikkat çekiyor.

Bu açıklamalar sonrası sosyal medya ikiye bölünüyor: bir kısım Tan Taşçı’yı haklı bulurken bir kısım da tepki gösteriyor.

Norm Ender’den Sert Yanıt

Bu açıklamalara en sert tepki Norm Ender’den geliyor. Ünlü rapçi Tan Taşçı’yı isim vermeden ama oldukça net ifadelerle eleştiriyor. “Yaptığınız şarkıları averaj kitleniz bile dinlemiyor artık, hey gidi beberuhi. Herkes kendi müzik türüyle ilgilensin, cehaletinizle utandırmayın artık. Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West'in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere! Gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor” sözleri özellikle gündem oluyor. Hatta işin dozu biraz yükselince sosyal medya da iyice alev alıyor.

Tan Taşçı Geri Adım Atmadı

Norm Ender’in çıkışından sonra Tan Taşçı da sessiz kalmıyor. Bu kez daha uzun ve detaylı bir açıklama yaparak eleştirilerine devam ediyor. Özellikle Kanye West üzerinden yapılan savunmaları doğru bulmadığını söylüyor. Açıklamasında "Kendi ülkesinde ırkçılık, kadına yönelik söylemleri ve çeşitli skandallarla anılan, dünyanın birçok yerinde de tepkiyle karşılanan bir Amerikan figürünü eleştirdim diye bu kadar bir tarafını yırtmak nedir, bu özentiliğin kaçıncı seviyesidir yahu?Hip hop, yıllarca ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan siyahilerin sesi olarak doğdu. Böyle bir figürün eleştirilmesini “müzikten anlamamak” ya da “kıskançlık” diye açıklamak asıl kültürsüzlüktür. Çoğuna sorsan millî duygulardan dem vururlar; işlerine geldiğinde her türlü tavrı sergilerler ama bizim tarzımızı beğenmezler. Açık açık konuşmaya cesaret edemez, arkadan dedikodu çevirmeyi tercih ederler.Ben atanamamış müzisyenler için bir kariyer kapısı değilim kardeşim. Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir kıskançlık? Herkes işine gücüne baksın. Yarın bir gün yüz yüze geleceği insanlara hitap ederken dikkatli olsun, saygısını korusun. Edepsizliğin lüzumu yok." diyerek “herkes kendi işine baksın” mesajı veriyor. Tonu da oldukça net ve sert diyebiliriz.

Sosyal Medyada Taraftarlar Bölündü

Olayın en ilginç kısmı ise sosyal medya tepkileri oldu. Bir taraf Tan Taşçı’yı destekleyip “haklı konuştu” derken diğer taraf Norm Ender’in daha doğru bir noktaya değindiğini düşünüyor.

Hatta yorumlarda iş Harbiye konserlerine müzik tarzlarına ve geçmiş performanslara kadar uzanmış durumda. Yani tartışma sadece iki isim arasında kalmamış bayağı genişlemiş.

Müzik Tartışmasından Daha Fazlası

Aslında bu olay sadece bir konser yorumu gibi başlamış olsa da kısa sürede “sanatçı kimliği”, “popülerlik” ve “müzik kültürü” tartışmasına dönüşmüş gibi duruyor. İki taraf da kendi duruşunu koruyor ve geri adım atmıyor.

Şu an için gerilimin düşüp düşmeyeceği belli değil ama görünen o ki bu konu bir süre daha konuşulmaya devam edecek.