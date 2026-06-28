Tamer Karadağlı’dan Tarihi Açıklama! Herkes Şokta

Düzce’de oldukça keyifli ve yoğun bir ziyaret gerçekleşti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyeti şehirde ağırladı. Ziyaretin daha ilk anından itibaren samimi bir atmosfer oluştu. Heyet şehirdeki programına Düzce’nin yöresel lezzetlerini tanıtmak için hazırlanan Mutfak Sanatları Merkezi’nde başladı. Burada hem yemekler tanıtıldı hem keyifli bir sohbet ortamı oluştu.

Düzce Lezzetleri İle Başlayan Program

Heyetin ilk durağı olan Mutfak Sanatları Merkezi misafirlere Düzce mutfağını yakından tanıma fırsatı sundu. Yerel yemekler ikram edilirken şehir kültürü hakkında da bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar hem lezzetleri denedi hem de Düzce’nin gastronomi potansiyelini yerinde görmüş oldu. Ziyaretin bu bölümü oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçti.

Konuralp Antik Kenti’nde Etkileyici Anlar

Programın en dikkat çeken kısmı ise Konuralp Antik Kenti ziyareti oldu. Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyet burada arkeologlar eşliğinde kazı alanlarını gezdi. Devam eden çalışmalar ve planlanan restorasyon projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Antik tiyatronun atmosferi ziyaret eden herkeste büyük bir etki bıraktı.

Karadağlı gördüğü manzaradan oldukça etkilendiğini ifade ederek buranın gerçekten önemli bir kültürel değer taşıdığını dile getirdi. Hatta burayı “gerçek bir hazine” olarak nitelendirdi. Özellikle antik tiyatronun yeniden kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olması dikkat çekti.

Antik Tiyatro İçin Kültürel Planlar

Ziyaret sırasında Devlet Tiyatroları heyeti antik tiyatronun ileride sahne olarak kullanılması ihtimali üzerine de fikir alışverişinde bulundu. Restorasyon çalışmaları tamamlanmadan bile bazı gösterilerin yapılabileceği konuşuldu. Bu fikir alanın kültürel anlamda yeniden canlanması açısından oldukça heyecan verici bulundu.

Düzce’nin Tanıtım Vizyonu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise şehrin doğal ve tarihi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini belirtti. Düzce’nin sadece doğal güzellikleriyle değil kültürel ve tarihi yönüyle de ön plana çıkması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Özlü, şehirde çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını ve bu ilgiyi daha da artırmak istediklerini söyledi.

Kültür Merkezi Ziyareti İle Program Tamamlandı

Ziyaretin son bölümünde heyet Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’ni de gezdi. Burada Devlet Tiyatroları Düzce Sahnesi için yapılan hazırlıklar incelendi. Sahne, kulis ve teknik donanımlar hakkında bilgi alındı. Merkezin aktif hale gelmesiyle birlikte Düzce’nin kültürel etkinlikler açısından daha da hareketleneceği ifade edildi.