Nihal Yalçın Bombayı Patlattı! Aşk Hayatıyla Olay Yaratan Sözler

Nihal Yalçın katıldığı programda aşk hayatıyla ilgili esprili açıklamalar yaptı. “Genç severim” sözleri gündem olurken yaş farkına yorumu dikkat çekti.

Nihal Yalçın Bombayı Patlattı! Aşk Hayatıyla Olay Yaratan Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 17:57

Oyunculuğuyla olduğu kadar dobra tavırları ve kendine has mizahıyla da dikkat çeken Nihal Yalçın, bu kez özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Uluç Talay’ın YouTube programına konuk olan oyuncu, çocukluk yıllarından sanat hayatına kadar pek çok konuda samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Programın en çok konuşulan kısmı ise Yalçın’ın aşk hayatıyla ilgili yaptığı esprili yorum oldu.

“Biliyorsun Ben Genç Severim”

Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Nihal Yalçın, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine geliyor. Oyuncunun 2021 yılında meslektaşı Berker Güven’le başlayan ilişkisi beşinci yılında devam ediyor.

Çift arasındaki yaş farkı zaman zaman gündeme gelse de ikili, bu yorumları fazla ciddiye almıyor ve ilişkilerini kendi bildikleri gibi yaşamaya devam ediyor.

Program sırasında da bu konuya gönderme yapan eğlenceli bir an yaşandı. Uluç Talay’ın “Ben sizi heyecanlandırdım mı?” sorusuna Yalçın hiç düşünmeden cevap verdi. Ünlü oyuncunun “Çok heyecanlandım, biliyorsun ben genç severim” sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Yalçın’ın bu esprili çıkışı kısa sürede sosyal medyanın da gündemine taşındı.

Programda Kahkaha Eksik Olmadı

Nihal Yalçın, sohbet boyunca enerjisi ve esprileriyle dikkat çekti. Bir ara twerk yapmaya çalışan oyuncu, programın havasını iyice değiştirdi.

Giydiği derin yırtmaçlı elbiseden de bahseden Yalçın, “45 yaşımdan sonra bacağım görünsün istiyorum” diyerek yine kendine has tarzını ortaya koydu. Bu sözleri bazı meslektaşlarına gönderme olarak yorumlandı.

Yaş Farkına Kendi Tarzıyla Cevap Verdi

Yalçın’ın açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri de yaş farkı konusuna yaklaşımı oldu. Kendisi hakkında yapılan yorumları fazla kafasına takmayan oyuncu, konuyu mizahla karşılamayı tercih etti.

Rahat tavırları ve filtresiz açıklamalarıyla bilinen Nihal Yalçın, programdaki sözleriyle bir kez daha sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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