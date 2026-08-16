Rafet El Roman’dan Olay İtiraf! “En Büyük Hatam...”

90’lı yıllarda şarkılarıyla müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan Rafet El Roman uzun bir aranın ardından samimi açıklamalarda bulundu. Müzikten özel hayatına kadar birçok konuda konuşan ünlü sanatçı geçmişte yaşadığı zorlukları ve bugün hayata nasıl baktığını anlattı.

Müzik Yolculuğu Hiç Kolay Olmadı

Rafet El Roman kariyerinin ilk dönemlerinde özellikle Unkapanı’nda oldukça zorlandığını anlattı. Almanya’dan Türkiye’ye geldiğinde elindeki CD’lerle yapımcıların kapısını çalan sanatçı bazı kişiler tarafından ciddiye bile alınmadığını söyledi.

Hatta bir dönem kendisine “Geri dön” diyenler bile olmuş. Ancak o şarkılarına olan inancını hiç kaybetmemiş. Sabretmiş ve sonunda “Seni Seviyorum” şarkısıyla müzik dünyasında önünü açan fırsatı yakalamış.

Geçmişteki Hatalarını Sahipleniyor

Kendisiyle ilgili en dikkat çeken açıklamalardan biri de geçmişte yaptığı hatalarla ilgili oldu. Fazla inatçı olduğunu kabul eden Rafet El Roman bir şeye inandığında başkalarının fikirlerini dinlemekte zorlandığını söyledi.

Geçmişte yanlış seçimler yaptığını belirten sanatçı artık yaşananlar için başkalarını suçlamadığını da açıkça dile getirdi. Ona göre insan, yaptığı hataların sorumluluğunu da üstlenmeli.

Doğduğu Evi Müzeye Çevirecek

Rafet El Roman’ın gelecek için de ilginç bir planı var. Edirne’de doğduğu ve şu anda harabe halde bulunan aile evini yenileyerek kafe ve müzeye dönüştürmek istiyor. Sanatçı burada kariyerine dair anıların ve geçmişinden izlerin yer almasını planlıyor.

Aşkta Artık Daha Sakin

Aşk hayatına bakışının da değiştiğini söyleyen sanatçı artık ilişkilerde daha huzurlu ve sade bir hayat istediğini anlattı. Hayatına girecek kişinin kendisini yormayan, entrikadan uzak ve kafa dengi biri olmasını istediğini belirtti.

Tuğba Altıntop’la geçmişte oldukça zorlu bir dönem geçirdiğini söyleyen Rafet El Roman bugün eski eşiyle iyi arkadaş olduklarını da ifade etti. Geçmişte yaşanan hiçbir şeyden pişman olmadığını söyleyen sanatçı bütün bu deneyimlerin kendisini bugünkü haline getirdiğini düşünüyor.