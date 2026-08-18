Tam 30 Kilo Verdi! Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer'in Zayıflama Sırrı Belli Oldu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzik dünyasında adından söz ettiren şarkıcı kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımları ve yenilenen imajıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemde geçirdiği büyük değişim ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim tam 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. Yaşadığı zayıflama sürecinin detaylarını paylaşan Tuncer kilo verme sırrını takipçileriyle paylaştı.

"Ağır Bir Depresyon Geçirdim Ve Yeme Bozukluğu Yaşadım"

Geçmişte yaşadığı zorlu günleri ve kilo alma sürecini samimiyetle anlatan Gizem Tuncer duygusal açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemi aktaran güzel şarkıcı "Zor günler geçirdim ama sonunda 30 kilo verdim. Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım korkunç şişmandım" ifadelerini kullandı.

Tıbbi Yöntemi Bırakıp Kendi Metoduna Geçti

Kilo verme sürecinin başında doktor kontrolünde iğne tedavisi denediğini ancak sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Gizem Tuncer yaşadığı yan etkiler nedeniyle bu yöntemi hızla terk ettiğini söyledi. Pankreas enzimlerinin bozulduğunu ve şiddetli karın ağrıları çektiğini belirten Tuncer sağlığını riske atmamak adına tıbbi zayıflama yöntemlerini bırakarak doğal ve disiplinli bir beslenme-spor rutinine geçtiğini ifade etti.

İşte Gizem Tuncer'in 30 Kilo Verdiren Rutini

Büyük bir azim göstererek strict bir diyet ve egzersiz programı uygulayan Gizem Tuncer, 30 kiloyu nasıl verdiğini şu sözlerle özetledi:

Sıkı Diyet: Beslenme düzenini tamamen değiştirerek proteini yüksek bir diyet uyguladı.

Yumurta Tüketimi: Gün içerisinde 4-5 adet yumurta tüketerek protein ihtiyacını karşıladı.

Sabah Kardiyosu: Her sabah aksatmadan 45 dakika kardiyo egzersizi yaptı.

Düzenli spor ve disiplinli beslenmeyle hedeflediği görünüme kavuşan genç şarkıcının son hali takipçilerinden ve sevenlerinden binlerce beğeni ve takdir mesajı aldı.