Talat Bulut’tan Üzen Görüntü: "Ağrılarım Var, Yürümekte Zorlanıyorum"

Usta oyuncu Talat Bulut, Etiler'de yürümekte zorlanırken görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili "Ağrılarım var" diyen Bulut, yılbaşı planı sorulunca "Param yok" diyerek espri yaptı.

Talat Bulut’tan Üzen Görüntü:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2025 12:10

Türk sineması ve televizyon dünyasının usta ismi Talat Bulut, uzun süren sessizliğini Etiler’de bozdu. Ancak ünlü oyuncunun alışveriş merkezindeki bitkin hali ve yürümekte güçlük çekmesi hayranlarını endişelendirdi.

Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama

Akmerkez’de objektiflere yansıyan Bulut, adımlarını atmakta zorlandığı fark edilince basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık durumuyla ilgili samimi bir açıklama yapan usta oyuncu:

"Ağrılarım var, biraz yürümekte zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrılarının kaynağına dair detay vermeyen oyuncunun, fiziksel olarak yorgun olduğu gözlendi.

 

"Param Yok, Buradayım"

Sağlık sorunlarına rağmen espirili tavrından ödün vermeyen Talat Bulut, yaklaşan yılbaşı planları sorulunca kahkaha atarak şu yanıtı verdi:

"Param yok, yeni yılda buradayım." Ekranlara ara verdiği bu dönemde İstanbul’da kalmayı tercih eden Bulut, bu esprili cevabıyla hayat pahalılığına veya iş temposuna gönderme yaparak çevresindekileri güldürdü.

