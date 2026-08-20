Takipçisinden Şoke Eden İstek! Pınar Altuğ Ağzına Geleni Söyledi

Pınar Altuğ, sosyal medyada karşılaştığı bir mesajı paylaşınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu, bir takipçisinin kendisinden tam 500 bin TL borç istemesine inanamadı. Mesajı gören Altuğ, şaşkınlığını bu kez esprili ama oldukça net bir şekilde dile getirdi.

Takipçisinin ne istediğini görünce “Bu da nereden çıktı?” der gibi olan oyuncu, mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. Altuğ’un paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Takipçisinden Yarım Milyon Liralık İstek

Pınar Altuğ’un sosyal medya hesabına gelen özel mesajda, kimliği açıklanmayan bir takipçisi oyuncudan 500 bin TL borç istedi.

Üstelik talep edilen miktar öyle küçük bir rakam da değil. Yarım milyon liralık isteği görünce şaşıran Altuğ, mesajı takipçilerinden saklamadı ve doğrudan paylaşmayı tercih etti.

Sosyal medyada zaman zaman takipçileriyle yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen oyuncunun bu kez karşısına çıkan istek, gerçekten de alışılmışın biraz dışındaydı.

“Ben de Birkaç Milyona Hayır Demem”

Altuğ, gelen mesaj karşısında ne düşündüğünü de açık açık söyledi. İstenen para karşısında şaşkınlığını mizahi bir dille anlatan oyuncu, “Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa” diyerek takipçisine adeta göndermede bulundu.

Ardından da asıl dikkat çeken sözlerini söyledi: “Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz.”

Oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı. Özellikle takipçisinin bu kadar yüksek bir rakamı doğrudan istemesi, Altuğ’un tepkisini daha da anlaşılır hale getirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pınar Altuğ’un paylaşımı, takipçileri arasında da merak uyandırdı. Ünlü oyuncu, gelen mesajın sahibinin kim olduğunu açıklamazken, yarım milyon liralık borç talebine verdiği cevapla yine gündemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.