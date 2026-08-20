Sarayda Dengeler Değişiyor! Harry Ve Meghan Geri Dönüyor

Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde uzun zamandır konuşulan İngiltere meselesi yeniden gündemde. İddiaya göre çift, çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte ABD’deki hayatlarını geride bırakıp İngiltere’ye kalıcı olarak dönmeye hazırlanıyor.

Üstelik bu kararın Harry’nin ailesine daha yakın olmak istemesiyle ve çocuklarının eğitimini İngiltere’de sürdürme planıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. İşin en dikkat çeken tarafıysa Kral 3. Charles’ın bu kararı önceden bilmemesi.

Karar Bir Anda Netleşti

Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönme fikri aslında yeni değil. Ancak son İngiltere ziyaretlerinin ardından bu düşüncenin ciddi bir plana dönüştüğü aktarılıyor.

Temmuz ayında çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye gelen çift, Highgrove’da Kral Charles ile bir araya gelmişti. Archie ve Lilibet’in aile üyeleriyle vakit geçirmesi de dikkat çekmişti. Avrupa gezisinin ardından çiftin İngiltere’ye yerleşme konusunda kararını netleştirdiği öne sürülüyor.

Çocuklar İngiltere’de Okuyacak

Harry ve Meghan’ın dönüş kararının ABD’de yaşadıkları bir sorun nedeniyle alınmadığı belirtiliyor. Asıl nedenin, çocuklarını İngiltere’de okutmak ve Harry’nin ailesine daha yakın bir hayat kurmak olduğu konuşuluyor.

Archie ve Lilibet için okul arayışının bile başladığı iddia ediliyor. Yeni eğitim döneminin yaklaşması nedeniyle ailenin kısa süre içinde İngiltere’ye dönmesi bekleniyor.

Londra Yerine Kırsal Hayat

Çiftin yeni adresinin Londra olması beklenmiyor. Harry ve Meghan’ın kalabalık şehir hayatı yerine İngiltere kırsalında daha sakin bir yaşam kurmak istediği konuşuluyor. Cotswolds ve Northampton çevresi olası bölgeler arasında gösteriliyor.

Charles Sonradan Haberdar Oldu

En şaşırtıcı detaylardan biri ise kararın Kral Charles’a sonradan bildirilmesi. İddiaya göre Charles, çiftin İngiltere’ye taşınacağını 16 Ağustos’ta öğrendi.

Kral’ın oğlunu ve torunlarını daha sık görebilecek olmaktan memnun olduğu söylense de bu dönüş, Harry ile Prens William arasındaki sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Üstelik Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönmesi, kraliyet görevlerine yeniden başlayacakları anlamına da gelmiyor.