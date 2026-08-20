Boşanmanın Ardından Bomba Aşk! Melek Mosso Bakın Kiminle

Melek Mosso özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. İki yıllık eşi Serkan Sağdıç ile boşandıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, bu kez yeni aşkıyla objektiflere yakalandı.

Mosso’nun bir süredir adını sır gibi sakladığı İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile ilk kez birlikte görüntülenmesi dikkat çekti. İspanya’da kameralara yakalanan çiftin el ele yürümesi, yeni ilişkinin artık gizli kalmadığını gösterdi.

Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Melek Mosso’nun özel hayatında yeni bir sayfa açtığı bir süredir konuşuluyordu. Ancak şarkıcı, ilişkisinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ediyordu.

Bu kez işler biraz değişti. Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile birlikte görüntülendi. Çiftin yan yana ve el ele yürümesi, aralarındaki ilişkinin de en net görüntüsü oldu.

Mosso’nun yeni aşkını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı görülürken, kameralara yansıyan bu kareler kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

Boşanmanın Ardından Yeni Bir Başlangıç

Ünlü şarkıcı, daha önce Serkan Sağdıç ile evliydi. Yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından çift yollarını ayırma kararı aldı.

Boşanmanın sonrasında özel hayatıyla ilgili fazla konuşmayan Mosso, şimdi ise yeni ilişkisiyle gündemde. İspanya’da görüntülendiği sevgilisiyle oldukça samimi görünen şarkıcının keyifli hali de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medya Geliriyle de Gündemdeydi

Melek Mosso son dönemde yalnızca aşk hayatıyla değil, sosyal medya çalışmalarıyla da konuşulmuştu. Ünlü sanatçı, Instagram hesabında ücretli abonelik sistemi başlatmış ve takipçilerine özel içerikler sunmaya başlamıştı.

Bu sistemden aylık yaklaşık 110 bin TL gelir elde ettiği iddiası da magazin gündemine yansımıştı.

Şimdi ise gözler Mosso’nun yeni ilişkisinde. Şarkıcının İspanyol sevgilisiyle aşkını bundan sonra nasıl yaşayacağı merak konusu.