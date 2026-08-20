Eve Döndü Ama Kabusu Yaşadı! Selin Şekerci İsyan Etti

Selin Şekerci bir süredir ev işleriyle uğraşıp duruyor. Önce aylarca süren tadilat nedeniyle evsiz kalan oyuncu, şimdi de başka bir dertle karşı karşıya kaldı. Şekerci’nin bu kez evini pireler bastı.

Yaşadığı talihsiz duruma rağmen mizahını elden bırakmayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yaşadıklarını anlattı hem de takipçilerinden yardım istedi.

“6 Aydır Evsizim” Demişti

Selin Şekerci’nin ev macerası aslında bir süredir devam ediyor. Oyuncu, evinin eski olması nedeniyle başlayan tadilatın bir türlü bitmemesinden yakınmıştı.

Temmuz ayında yaptığı paylaşımlarda bu süreçte yaşadıklarını oldukça eğlenceli bir dille anlatan Şekerci, tam 6 aydır evsiz olduğunu söylemişti. Hatta evinde kalamadığı için zaman zaman arkadaşlarının evine gidip geldiğini de esprili şekilde paylaşmıştı. “Buraya da başka arkadaşımda duş alıp geldim” sözleriyle takipçilerini güldüren oyuncunun ev sorunları ise görünüşe göre henüz bitmedi.

Bu Kez de Pireler Bastı

Tadilat derken şimdi de pire problemi ortaya çıktı. Şekerci, evindeki bu can sıkıcı durumdan sosyal medya paylaşımıyla bahsetti. Oyuncu, yaşadığı olaya sinirlenmek yerine yine kendine has mizahıyla yaklaşmayı tercih etti. “Şuraya da evi yine pirelenmiş bir kız koyalım” diyerek yaşadığı durumu tiye aldı.

Ancak işin şakası bir yana pire sorununu çözmek için harekete geçen Şekerci’nin bu konuda profesyonel yardım aradığı anlaşıldı.

Takipçilerinden Yardım İstedi

Evini yeniden rahat ve temiz bir hale getirmek isteyen oyuncu takipçilerine temizlik şirketi önerisi sordu. Özellikle buharlı ve detaylı temizlik yapan bir firma aradığını belirtti.

Şekerci’nin yaşadığı bu yeni sorun, sosyal medyada da dikkat çekti. Anlaşılan o ki oyuncunun evle imtihanı, tadilatın bitmesiyle sona erecek gibi görünmüyor.