Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in Hastalığı Belli Oldu

Aşk-ı Memnu dizisinin Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in dördüncü evre beyin kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. 81 yaşındaki sanatçı hastanede tedavi görüyor.

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in Hastalığı Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 12:20

Gülsen Tuncer ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor. Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine geçen Aşk-ı Memnu dizisindeki "Arsen Hala" rolüyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen 81 yaşındaki sanatçı sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede tedavi altına girdi. Usta oyuncunun yaşadığı rahatsızlık sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Film-San Vakfı Sağlık Durumunu Duyurdu

Usta sanatçının sağlık sürecine ilişkin ilk resmi açıklamayı Film-San Vakfı kamuoyuyla paylaştı. Vakfın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada Tuncer’in zorlu bir hastalıkla savaştığı belirtildi ve acil şifa temennisinde bulunuldu. Mesajda, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" sözlerine yer verildi. Paylaşımın ardından meslektaşları ve sinemaseverler sosyal platformlarda destek mesajları yayınladı.

Dördüncü Evre Beyin Kanseri Teşhisi

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gülsen Tuncer'e yapılan tetkikler sonucunda dördüncü evre beyin kanseri tanısı kondu. Rahatsızlığının ilk safhalarında dinlenme sürecini evinde geçiren usta sanatçı şikayetlerinin artması ve genel durumunun ağırlaşması üzerine hekim kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri 81 yaşındaki usta oyuncunun tedavi protokolünü hastane ortamında sürdürüyor. Doktorların gözetiminde bulunan Tuncer'in klinik takibi hassasiyetle devam ediyor.

Unutulmaz Karakterlerle Dolu Sanat Yaşamı

Yarım asrı aşan kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinde, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde sayısız karaktere hayat veren Gülsen Tuncer, mesleki duruşuyla Türk sanat dünyasında saygın bir yer edindi. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı dirayetli ve asil Arsen Hala tiplemesiyle televizyon izleyicisinin kalbinde taht kuran usta aktris sahne sanatlarına sunduğu katkılarla da tanınıyor. Sanatçının tedavi sürecindeki gelişmeleri yakın çevresi ve meslek örgütleri dikkatle izliyor.

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