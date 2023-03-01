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Gecce Magazin Haberleri

'Taciz' iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası!

Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'Taciz' iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2023 18:16

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’ suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarından yargılandığı davanın karar duruşması, bugün Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’ suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarından yargılandığı davanın karar duruşması, bugün Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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