TAB gıda kaç lot verir? Talep toplama başladı mı?

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., uzun bir bekleyişin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz yolunda büyük bir adım attı. Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan TAB Gıda, 12 Ekim 2023 tarihinde halka arz için yeşil ışık aldı. Bu büyük hamle, Türkiye'nin finans sektöründe büyük bir heyecan yarattı ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

TAB Gıda, halka arzı için 6,8 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğü hedefliyor. Bu, Türkiye'nin halka arz tarihinde yeni bir rekora işaret ediyor ve şirketi büyük bir oyuncu haline getiriyor. Halka arz süreci önümüzdeki hafta talep toplamayla devam edecek ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunacak.

TAB gıda kaç lot verir?

TAB Gıda halka arzında en çok merak edilen konulardan biri, bireysel yatırımcıların ne kadar lot alabileceği. Şirket, bireysel yatırımcılara toplamda 40.950.000 lot hisse ayırdı. Eğer halka arza 4 milyon kişi katılırsa, her bir yatırımcıya 10-11 lot hisse düşmesi bekleniyor.

1 lot hisse fiyatı 130 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki her bir yatırımcı, 1300-1430 TL arasında bir yatırım yapma şansına sahip olacak. Ancak unutulmamalıdır ki, bu rakamlar katılımcı sayısına bağlı olarak değişebilir. Halka arza katılan yatırımcı sayısının artması veya azalması, her bir yatırımcının kaç lot hisse alabileceğini etkileyebilir.

Yatırımcılar, halka arza taleplerini verirken dikkatli olmalıdır. Fazla lot talep edenler, kişi başına düşen hisse bedelinden fazlasını ödediklerinde iade alacaklardır. Ancak eksik talep durumunda, yatırımcılar beklediklerinden daha az lota sahip olabilirler.

Bu nedenle, yatırımcılar taleplerini dikkatlice hesaplamalı ve riskleri göz önünde bulundurmalıdır. Halka arz süreci, tahminlerin üzerinde bir dağıtım yapma olasılığını da içerir. Bu nedenle her ihtimale karşı fazla lot talep etmek, yatırımcılar için akıllıca bir hamle olabilir.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, Türkiye'nin finans piyasalarında büyük bir heyecan yarattı. Yatırımcılar için büyük bir fırsat sunan bu süreç, dikkatli planlama ve analiz gerektiriyor. Her bir yatırımcı, kendi risk toleransına ve yatırım hedeflerine göre hareket etmelidir. Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan TAB Gıda'nın bu önemli adımı, iş dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.

TAB GIda Talep Toplamaya Başladı mı?

TAB Gıda'nın halka arzı SPK tarafından onaylandı. TAB Gıda halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar kendi yatırım hesaplarından 18-20 Ekim tarihlerinde talepte bulunabilecek.