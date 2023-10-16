Türkiye başta olmak üzere dört ülkede faaliyet gösteren TAB Gıda'nın halka arz süreci başlıyor. Arzın detayları ve katılım bilgileri açıklandı. TAB gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? TAB gıda halka arz helal mi, caiz mi?

TAB Gıda Halka Arz Tarihleri

Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Kuzey Makedonya ve Gürcistan'da Burger King markası başta olmak üzere toplam yedi restoran zincirini işleten TAB Gıda, 18-20 Ekim tarihlerinde halka arza sunulacak. Halka arzın, yakın zamandaki en büyük halk arzlarından biri olması öngörülüyor.

Talep Toplama İşlemleri

TAB Gıda'nın beklenen büyük halka arzında, talepler 18-19-20 Ekim tarihlerinde toplanacak.

Halka Arzın Büyüklüğü ve Detayları

Firma, Burger King'in yanı sıra yedi farklı restoran markasının işletmecisi olarak dört ülkede faaliyet gösteriyor. Halka arzın toplam büyüklüğü, tüm hisselerin satılması durumunda yaklaşık 6.85 milyar lira olarak hesaplanıyor, bu da yaklaşık 247 milyon dolara denk geliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilgilere göre; sermaye artışı sonucunda 28.88 milyon TL ve TFI TAB Gıda yatırımlarına ait 23.63 milyon TL nominal değerli hisse, toplamda 52.5 milyon TL nominal değere ulaşarak satışa sunulacak.

Hisse Bilgileri ve Arz Gelirinin Kullanımı

Halka arz sırasında %20 oranında bir payın açığa satılacağını ve bu hisselerin başına 130 lira fiyatla satışa çıkacağını belirtmek önemlidir. Hisse kodu ise 'TABGD' olarak belirlendi. Şirketin halka arzdan elde edeceği gelir yaklaşık 3.75 milyar lira olacak. Bu gelirin %40'ı yatırım finansmanına, %25'i yenilenebilir enerji yatırımlarına, %20'si finansal borçların ödenmesine ve %15'i de dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarına yönlendirilecek.

Halka Arza Katılım Grupları

Halka arza katılım sağlayacak yatırımcı kategorileri belirlendi: yurt içi bireysel yatırımcılar, firma çalışanları ve yurt içi kurumsal yatırımcılar. Tahmini tahsilat dağılımı şu şekildedir: %2 firma çalışanları, %78 yurt içi bireysel yatırımcılar ve %20 yurt içi kurumsal yatırımcılar.

Katılım Endeksi Uyumluluğu

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arzın katılım endeksine uygun olduğu da belirtildi.