Suudi Arabistan'da festivale katılan Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı

Hande Erçel, Suudi Arabistan Riyad’da Ortadoğu’nun en büyük müzik etkinliği olan MDL BEAST Sound Storm Müzik Festivali’ne katıldı. Erçel’in konserden anları…

Suudi Arabistan'da festivale katılan Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2023 09:04

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, Suudi Arabistan Riyad’da Ortadoğu’nun en büyük müzik etkinliği olan MDL BEAST Sound Storm Müzik Festivali’ne katıldı. Güzel oyuncunun festival tarzının bedeli ise belli oldu. 



Suudi Arabistan'da düzenlenen Soundstorm Müzik Festivali için katılan ünlü kişi, festival kapsamında çekilen fotoğraflarını hızla paylaşarak kısa sürede 735 bin beğeniye ulaştı.

Güzel oyuncunun takipçileri, kendisine yönelik "Bu kadar güzel olmak mümkün mü?", "Her ortamı ışıldatan bir kadın" ve "Gerçek bir kraliçe" gibi 7 binden fazla yorumda bulundu.

Erçel'in sosyal medyada konuşulan paylaşımının ardından, giydiği kıyafetin fiyatı da merak konusu oldu.

Instagram sayfası 'Wildest Fashion'ın paylaşımına göre, ünlü bir markanın siyah, kurdeleli korsesini giyen güzel oyuncunun ceketi tam 7 bin 700 TL değerinde, ancak siyah, kurdeleli korsesi 3 bin 890 TL olarak belirlendi.

 

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