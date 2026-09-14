Berkay'dan Yapay Zeka Çıkışı: "Stüdyoda Halledersin Ama..."

Popçu Berkay yapay zeka ve müzik sektörü hakkında konuştu. Yapay zekanın sahneye yansımayacağını belirten Berkay'ın esprili açıklamaları haberimizde

Berkay'dan Yapay Zeka Çıkışı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 11:52

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden ve başarılı sahne performanslarıyla tanınan Berkay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde müzikseverlerle buluştu. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekanın müzik sektöründeki kullanımı, dijitalleşme ve sektörün mevcut durumu hakkında son derece samimi ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Yapay Zeka Sahneye Yansımaz: Nasıl Konser Yapacaksın?"

Müzik üretiminde giderek yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerine değinen Berkay teknolojinin doğru kullanıldığında faydalı olabileceğini ancak canlı performansın yerini asla tutamayacağını vurguladı. Yapılan aranjelerin ve altyapıların yapay olup olmadığının kulak tarafından rahatlıkla anlaşılabildiğini ifade eden başarılı şarkıcı şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zekayla yapılan aranjeler ve altyapılar anlaşılıyor. Yerinde kullanıldığında mantıklı buluyorum. Sesle oynayabilirler. Hiç şarkı söylemeyi beceremeyen birine şarkı söyletebiliyorlar ama o da sahneye yansımıyor. Nasıl konser yapacaksın? Sadece dijitalle var olmak bence geçerli değil."

Teknolojik imkanlarla stüdyo ortamında seslerin düzeltilebildiğini ancak iş canlı sahneye ve seyirciyle buluşmaya geldiğinde gerçek yeteneğin ortaya çıktığını belirten Berkay yalnızca dijital platform izlenmeleriyle kalıcı olunamayacağının altını çizdi.

"Bir Berkay Olmak Kolay Ya! Artık Herkes Şarkı Söylüyor"

Hızlı temposundan ve devam eden yoğun turne programından bahseden ünlü sanatçı muhabirlerin "Bir Berkay olmak kolay değil diyorsunuz..." şeklindeki yorumuna ise esprili ve sitemkar bir yanıt verdi. Sektördeki şarkıcı enflasyonuna göndermede bulunan Berkay, "Kolay ya! Artık herkes şarkı söylüyor" diyerek müzik piyasasının mevcut durumunu tiye aldı.

Müzik dünyasında kalıcılığı sağlamak için stüdyo kayıtlarının ötesinde güçlü bir sahne performansına ihtiyaç duyulduğunu belirten sanatçı neşeli açıklamalarının ardından sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

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