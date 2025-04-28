Sustalı Ceylan Dizisinden Erken Final Kararı!

Süreç Film imzasını taşıyan, atv ekranlarında yayınlanan Sustalı Ceylan dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın paylaştığı dizi, 6. bölümde izleyicilerine veda edecek.





Reytingler Belirleyici Oldu

İlk bölümleriyle beklentileri karşılamaya çalışan Sustalı Ceylan dizisi, ne yazık ki reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Bu nedenle yapım ekibi ve kanal yönetimi, diziyi 6. bölümde sonlandırma kararı aldı. Dizinin ilk altı bölümünün çekimleri tamamlanmış, ardından kısa bir ara verilmişti.

Başarılı Oyuncu Kadrosuna Rağmen Veda

Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan gibi sevilen isimlerin bir araya geldiği Sustalı Ceylan, hikayesiyle dikkat çekmişti. Ancak güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı tanıtımlara rağmen proje, ekran ömrünü kısa sürede tamamladı.

Final Bölümü Merakla Bekleniyor

Sustalı Ceylan dizisinin 6. bölümünde hikaye sona erecek. İzleyiciler, final bölümünde karakterlerin nasıl bir sonla veda edeceğini büyük bir merakla bekliyor. Final bölümü için hazırlıklar tamamlanırken, dizinin sevenleri sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapmaya başladı.