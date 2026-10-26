Survivor'ın Unutulmaz İsmi Aycan Yanaç Göğüslerine Silikon Taktırdı: Sosyal Medya Yıkıldı!

Survivor'ın ünlü ismi Aycan Yanaç göğüslerine silikon taktığını duyurdu! Operasyonun reklamını yapması sosyal medyayı salladı.

Survivor'ın Unutulmaz İsmi Aycan Yanaç Göğüslerine Silikon Taktırdı: Sosyal Medya Yıkıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 12:17

Survivor'la tanınan eski futbolcu Aycan Yanaç yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Son dönemde çektiği futbol videolarıyla yeniden adından söz ettirmeye başlayan fenomenin yaptığı paylaşım olay oldu. Aycan Yanaç bu kez geçirdiği estetik operasyonu tüm ayrıntılarıyla anlattı. Göğüslerine silikon taktırmasını yayınladığı bir vlog eşliğinden takipçileriyle paylaşan ünlü ismin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
 

Silikon Boyutunu Gösterdi


Yayınladığı videoda eline bir slikon alan ve bunu kendi göğüsleri üzerine tutan Aycan Yanaç'ın "Buna da okeyim" sözleri tepkilere neden oldu. Ama asıl konu bununlada sınırlı kalmadı. Yanaç'ın yakın arkadaşı takipçilerine "Aycan'ın kaç cc olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. İşte bu soru fitili daha da ateşledi ve sosyal medyada büyük bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu. 

 

Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Sosyal medyada o anlara "Roketler hazır", "Bunu da videoya almasaydınız ya", "Bu kadarına gerek var mıydı?", "Bir sonraki videoda açıp gösterecek mi anlamadım" eleştirileri geldi. Yapılan sert eleştrilere ise Aycan Yanaç cephesinden henüz bir cevap gelmedi. Ünlü ismin bu hamlesi magazin kulislerinde günlerce konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

 

 

Benzer Haberler
Tuzlu Kahve'ye Öyle Bir İsim Geliyor ki... Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Tuzlu Kahve'ye Öyle Bir İsim Geliyor ki... Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız!
Usta Oyuncu Güven Kıraç ile Mervenur Topugil Sessiz Sedasız Evlendi! Usta Oyuncu Güven Kıraç ile Mervenur Topugil Sessiz Sedasız Evlendi!
MasterChef'ten Elenince Dayanamadı: MasterChef'ten Elenince Dayanamadı: "Hak Etmeden Potaya Atıldım"
Acun Ilıcalı'dan Yıllar Sonra Gelen Şok Survivor İtirafları: Acun Ilıcalı'dan Yıllar Sonra Gelen Şok Survivor İtirafları: "Nisa'yı Ceset Gibi Taşıdık!"
Dadı’nın Küçük Tolga’sı Yaşar Abravaya’nın Hayatı Değişti! Oyunculuktan Sonra Ne Yaptı? Dadı’nın Küçük Tolga’sı Yaşar Abravaya’nın Hayatı Değişti! Oyunculuktan Sonra Ne Yaptı?
İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı: Gündoğdu Meydanı'nda Müzik Şöleni! İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı: Gündoğdu Meydanı'nda Müzik Şöleni!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
  • 24-10-2026 12:40

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!

Nilperi Şahinkaya Magazin Basınına Konuştu:
  • 24-10-2026 11:04

Nilperi Şahinkaya Magazin Basınına Konuştu: "Görünüş Değil Ses Tonu Önemli"