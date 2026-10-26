Survivor'ın Unutulmaz İsmi Aycan Yanaç Göğüslerine Silikon Taktırdı: Sosyal Medya Yıkıldı!

Survivor'la tanınan eski futbolcu Aycan Yanaç yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Son dönemde çektiği futbol videolarıyla yeniden adından söz ettirmeye başlayan fenomenin yaptığı paylaşım olay oldu. Aycan Yanaç bu kez geçirdiği estetik operasyonu tüm ayrıntılarıyla anlattı. Göğüslerine silikon taktırmasını yayınladığı bir vlog eşliğinden takipçileriyle paylaşan ünlü ismin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.



Silikon Boyutunu Gösterdi



Yayınladığı videoda eline bir slikon alan ve bunu kendi göğüsleri üzerine tutan Aycan Yanaç'ın "Buna da okeyim" sözleri tepkilere neden oldu. Ama asıl konu bununlada sınırlı kalmadı. Yanaç'ın yakın arkadaşı takipçilerine "Aycan'ın kaç cc olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. İşte bu soru fitili daha da ateşledi ve sosyal medyada büyük bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu.

Sosyal Medyadan Tepki Yağdı



Sosyal medyada o anlara "Roketler hazır", "Bunu da videoya almasaydınız ya", "Bu kadarına gerek var mıydı?", "Bir sonraki videoda açıp gösterecek mi anlamadım" eleştirileri geldi. Yapılan sert eleştrilere ise Aycan Yanaç cephesinden henüz bir cevap gelmedi. Ünlü ismin bu hamlesi magazin kulislerinde günlerce konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.