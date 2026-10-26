MasterChef'ten Elenince Dayanamadı: "Hak Etmeden Potaya Atıldım"

MasterChef Türkiye'de 25 Ekim'de kim elendi? Ayşe ve Emre'nin son ikiye kaldığı gecede yarışmaya veda eden isim Emre oldu.

MasterChef'ten Elenince Dayanamadı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2026 12:37

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu, tv8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de 25 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde duygusal anlar yaşandı.  Elenen yarışmacının belli olduğu bölüme gözyaşları damga vurdu. Elenen ismin söyledikleri ise gündeme oturdu. İşte detaylar....
 

Eleme Potasında Gerilim


tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye'de oldukça farklı bir eleme yaşandı. Eleme potasına giren Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp tüm hünerlerini sergiledi. Büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne olan yarışmada Emre ve Ayşe son ikiye kaldı ve MasterChef'ten elenen isim Emre oldu.

 

Veda Konuşmasında Çarpıcı "Kanca" Çıkışı


Emre'nin elendiğinin açıklamasının ardından Ayşe gözyaşlarını tutamadı. Ayşe'nin ağladığını gören Emre'de duygusal anlar yaşadı ve  "Ağlama ben de ağlarım" dedi. Ardından Emre'nin yaptığı veda konuşması ise gündeme bomba gibi düştü. Yarışması arkadaşlarını suçladı ve "Hak etmeden potaya atıldım" dedi. Emre "Üzgünüm ama mutsuz değilim. Bana katmış olduğunuz bütün güzel değerler için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında bu hafta potaya girdiğimde zaten eleneceğimi hissediyordum çünkü ilk defa hak etmeden potaya atıldım. Kancalar devam ediyor. Kancalar hiçbir zaman da bitmeyecek. Kancaya takılan son kurban ben oldum" diye konuştu.

 

 

Benzer Haberler
Tuzlu Kahve'ye Öyle Bir İsim Geliyor ki... Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Tuzlu Kahve'ye Öyle Bir İsim Geliyor ki... Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız!
Usta Oyuncu Güven Kıraç ile Mervenur Topugil Sessiz Sedasız Evlendi! Usta Oyuncu Güven Kıraç ile Mervenur Topugil Sessiz Sedasız Evlendi!
Survivor'ın Unutulmaz İsmi Aycan Yanaç Göğüslerine Silikon Taktırdı: Sosyal Medya Yıkıldı! Survivor'ın Unutulmaz İsmi Aycan Yanaç Göğüslerine Silikon Taktırdı: Sosyal Medya Yıkıldı!
Acun Ilıcalı'dan Yıllar Sonra Gelen Şok Survivor İtirafları: Acun Ilıcalı'dan Yıllar Sonra Gelen Şok Survivor İtirafları: "Nisa'yı Ceset Gibi Taşıdık!"
Dadı’nın Küçük Tolga’sı Yaşar Abravaya’nın Hayatı Değişti! Oyunculuktan Sonra Ne Yaptı? Dadı’nın Küçük Tolga’sı Yaşar Abravaya’nın Hayatı Değişti! Oyunculuktan Sonra Ne Yaptı?
İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı: Gündoğdu Meydanı'nda Müzik Şöleni! İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ Rüzgarı: Gündoğdu Meydanı'nda Müzik Şöleni!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
  • 24-10-2026 12:40

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!

Nilperi Şahinkaya Magazin Basınına Konuştu:
  • 24-10-2026 11:04

Nilperi Şahinkaya Magazin Basınına Konuştu: "Görünüş Değil Ses Tonu Önemli"