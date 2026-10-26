MasterChef'ten Elenince Dayanamadı: "Hak Etmeden Potaya Atıldım"

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu, tv8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de 25 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde duygusal anlar yaşandı. Elenen yarışmacının belli olduğu bölüme gözyaşları damga vurdu. Elenen ismin söyledikleri ise gündeme oturdu. İşte detaylar....



Eleme Potasında Gerilim



tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye'de oldukça farklı bir eleme yaşandı. Eleme potasına giren Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp tüm hünerlerini sergiledi. Büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne olan yarışmada Emre ve Ayşe son ikiye kaldı ve MasterChef'ten elenen isim Emre oldu.

Veda Konuşmasında Çarpıcı "Kanca" Çıkışı



Emre'nin elendiğinin açıklamasının ardından Ayşe gözyaşlarını tutamadı. Ayşe'nin ağladığını gören Emre'de duygusal anlar yaşadı ve "Ağlama ben de ağlarım" dedi. Ardından Emre'nin yaptığı veda konuşması ise gündeme bomba gibi düştü. Yarışması arkadaşlarını suçladı ve "Hak etmeden potaya atıldım" dedi. Emre "Üzgünüm ama mutsuz değilim. Bana katmış olduğunuz bütün güzel değerler için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında bu hafta potaya girdiğimde zaten eleneceğimi hissediyordum çünkü ilk defa hak etmeden potaya atıldım. Kancalar devam ediyor. Kancalar hiçbir zaman da bitmeyecek. Kancaya takılan son kurban ben oldum" diye konuştu.