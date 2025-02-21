Survivor'dan elenen Serenay Aktaş arkadaşlarına dert yandı!

Survivor 2025 All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Serenay Aktaş, 16 Şubat'ta yarışmaya veda etti ve bu erken elenişi izleyenleri şaşırttı. Yarışmadan sonra ilk kez açıklamalarda bulunan Aktaş, Survivor deneyiminin kendisini nasıl zorladığını ve yaşadığı duygusal süreçleri detaylarıyla paylaştı.

Survivor'a katılma kararının ani olduğunu belirten Serenay Aktaş, ''Yarışma öncesinde çok zorlu bir dönem geçirmiştim ve duygusal olarak yoğundum. Survivor'a gelmeyi planlamıyordum aslında, ama son dakika karar verip gelmeye karar verdim. Her şeyden koparım diye düşündüm ve bu yüzden geldim. Uzun süre ara vermiştim ve o süreçten hemen sonra yarışmaya katıldım. Zaman zaman odaklanmakta zorluk çektim'' dedi.

Parkurlarda zorlanacağını düşündüğünü ancak aslında beklediğinden iyi performans sergilediğini belirten Aktaş, ''Survivor daha da zorlaşmış, oyunlar daha zorlu, atışlar daha zor. Düello ise benim için beklenmedikti, farklı bir atış olsaydı belki de düellodan çıkabilirdim'' ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına kırgın olduğu izlenimi veren Serenay Aktaş, ''Kendi halimde bir insanım, takımda eksik ya da artı bir durum olacağına inanmadım. Belki mavi takımda olsaydım kendimi daha iyi gösterebilirdim'' şeklinde açıklama yaptı. Ancak, herhangi bir kırgınlık ya da negatif bir durum yaşamadığını da ekledi.

Özlemin kendisini en çok zorlayan faktörlerden biri olduğunu belirten Serenay, ''Açlık beni zorlamadı ama psikolojik olarak gerçekten çok zorlandım. Özlem çok etkiledi beni, aynı zamanda atışlar da zorladı. Kırgın olduğum biri yok, bu bir yarışma ve dışarıda görüşmek benim elimde. Kendime yük yapmamam gerektiğini fark ettim'' diyerek duygusal olarak yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Serenay Aktaş, Survivor'dan ayrıldığında, ''Çok sessiz bir insandım ve içimde ağlıyordum, ama dışarıdan bir şey göstermemeye çalıştım. İstediğimi veremedim, bu beni gerçekten zorladı'' diyerek yarışmaya veda sürecini anlattı.