Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!

Survivor 2026'da ilk elenen isim Selen Görgüzel oldu! Dominik'ten dönen Selen Görgüzel evinin parkelerini öptü. Survivor Selen neden elendi? İşte olay yaratan o paylaşım...

Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2026 10:51

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2026'da "Ünlüler vs Gönüllüler" rekabeti çok hızlı başladı. Büyük iddialarla Dominik’e giden ve "Şampiyon olup geleceğim" diyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, yarışmanın henüz ilk haftasında elenerek hayranlarını şaşırttı.

Kader Konseyinde Beklenmedik Ayrılık

Yeni sezonda uygulanan "Kader Konseyi" formatı, yarışmacılar için adeta bir sırat köprüsü oldu. Eleme adayları olarak potaya giren Beyza, Lina, Gözde ve Sude arasından adaya veda eden isim Selen Görgüzel oldu. Görgüzel, Survivor macerası sadece bir hafta sürmesine rağmen adadan duygusal bir vedayla ayrıldı.

"Gönüllerin Şampiyonuyum"

Giderken iddialı konuşan Görgüzel, havalimanından yaptığı o meşhur paylaşımı hatırlatarak mağlubiyeti kabul etmediğini şu sözlerle dile getirdi:

''Şampiyon olup geliyorum demiştim. Ama ben zaten şampiyonum; gönüllerin şampiyonu!''

Ev Hasreti Parke Öptürdü!

Dominik’in zorlu şartlarından ve açlıktan kurtulup İstanbul’daki evine kavuşan Selen Görgüzel’in sevinci görülmeye değerdi. Evine girdiği an kendisini yerlere atan ünlü isim, hasretle evin parkelerini öptü. O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Görgüzel, "Lütfen evimin yerini öpmek istiyorum" diyerek konforuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu: Görgüzel’in yerleri öptüğü o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Survivor’ın en kısa süren ama en akılda kalıcı macerası" olarak yorumlandı.

Haberin Videosu : Survivor macerası kısa sürdü! Selen Görgüzel evine döndü
Benzer Haberler
Meriç Aral’dan Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"
Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu! Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!
Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı
Bergüzar Korel’den Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"
Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"
İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: İrem Helvacıoğlu’ndan Kızı Sora’ya Duygusal Merhaba: "Güneşim, Gökyüzüm..."
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!