Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Ülkeye Döndü, Evinin Yerlerini Öptü!

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2026'da "Ünlüler vs Gönüllüler" rekabeti çok hızlı başladı. Büyük iddialarla Dominik’e giden ve "Şampiyon olup geleceğim" diyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, yarışmanın henüz ilk haftasında elenerek hayranlarını şaşırttı.

Kader Konseyinde Beklenmedik Ayrılık

Yeni sezonda uygulanan "Kader Konseyi" formatı, yarışmacılar için adeta bir sırat köprüsü oldu. Eleme adayları olarak potaya giren Beyza, Lina, Gözde ve Sude arasından adaya veda eden isim Selen Görgüzel oldu. Görgüzel, Survivor macerası sadece bir hafta sürmesine rağmen adadan duygusal bir vedayla ayrıldı.

"Gönüllerin Şampiyonuyum"

Giderken iddialı konuşan Görgüzel, havalimanından yaptığı o meşhur paylaşımı hatırlatarak mağlubiyeti kabul etmediğini şu sözlerle dile getirdi:

''Şampiyon olup geliyorum demiştim. Ama ben zaten şampiyonum; gönüllerin şampiyonu!''

Ev Hasreti Parke Öptürdü!

Dominik’in zorlu şartlarından ve açlıktan kurtulup İstanbul’daki evine kavuşan Selen Görgüzel’in sevinci görülmeye değerdi. Evine girdiği an kendisini yerlere atan ünlü isim, hasretle evin parkelerini öptü. O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Görgüzel, "Lütfen evimin yerini öpmek istiyorum" diyerek konforuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu: Görgüzel’in yerleri öptüğü o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Survivor’ın en kısa süren ama en akılda kalıcı macerası" olarak yorumlandı.