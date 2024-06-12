Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da Nefise ve Merve arasında oynanan oyunda, Nefise'nin bilerek Merve'ye yenildiği iddia edilmişti. Eleme sonrasında Merve, Survivor'a veda etti. İstanbul'a dönen yarışmacı, regl olduğunu belirtti ve yaşananları anlattı.

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2024 17:07

Survivor'da finale günler kala yaşanan olaylar, yarışmanın izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nefise ve Merve arasında oynanan bir oyunda, Nefise'nin bilerek oyunu Merve'ye verdiği iddia edilmişti. Bu durum, izleyiciler arasında büyük tepki çekmiş ve yarışmada gerilim yaratmıştı. Sonrasında yapılan elemede Merve Survivor'a veda etti.

İstanbul'a dönen Merve, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Eleme günü regl olduğunu belirten Merve, yarışma sırasında sakatlandığını ve bu yüzden oturarak kaymak zorunda kaldığını ifade etti. Sosyal medyada ve yarışma kulislerinde çokça tartışılan bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Gördüklerinizi sadece yorumlayabiliyorsunuz, ne yaşadığımızı asla bilmiyorsunuz. Kadınsal olarak bir hastalık yaşıyorum, bilmiyorsunuz neden oturarak kaydığımı düşünmüyorsunuz."

Merve'nin bu açıklamaları, izleyicilerin olayları farklı bir perspektiften değerlendirmesine neden oldu. Yarışmanın finaline doğru yaklaşırken yaşanan bu kaos ve Merve'nin açıklamaları, Survivor'da gerilimi daha da artırdı.

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