Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan Vefat Etti

Mahallenin Muhtarları dizisinde “Eczacı Bahadır” karakterini canlandıran Alp Balkan’dan acı haber geldi. Dün 56’ncı yaş gününü kutlayan usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Sanat Dünyasını Yasa Boğan Vefat

Alp Balkan’ın hayatını kaybettiği haberi Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada vakfın tiyatro jüri üyesi de olan Balkan için başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada “Oyuncu ve müzisyen Alp Balkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Üzücü haber kısa sürede sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

Doğum Gününden Bir Gün Sonra Gelen Acı Haber

Üzücü olayın en dikkat çeken detaylarından biri ise Alp Balkan’ın sadece bir gün önce doğum gününü kutlamış olması oldu. 56’ncı yaşına giren usta oyuncunun sosyal medya üzerinden tebrik mesajları aldığı ancak ertesi gün gelen vefat haberiyle sevenlerinin büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

Yakın çevresi Balkan’ın son dönemlerde sanat çalışmalarına devam ettiğini ve projeler üzerinde çalıştığını ifade etti.

“Eczacı Bahadır” Rolüyle Sevilmişti

Alp Balkan unutulmaz nostaljik dizi Mahallenin Muhtarları ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Dizide canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteri ise izleyicilerin hafızasında yer etmiş ve yıllar geçse de unutulmayan roller arasında gösterilmişti.

Dönemin en çok izlenen samimi yapımlarından biri olan dizi Balkan’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Sanat Camiasından Taziye Mesajları

Acı haberin ardından birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı. Oyuncu Çiğdem Tunç, Alp Balkan ile olan anılarını paylaşarak büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Tunç yaptığı açıklamada “Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı kaybettik. Dünya başıma yıkıldı.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sevenlerini Yasa Boğdu

Alp Balkan’ın vefatı hem sanat dünyasında hem izleyiciler arasında derin bir boşluk yarattı. Sosyal medyada binlerce kişi ünlü oyuncu için başsağlığı mesajları paylaşırken “Eczacı Bahadır” karakterinin de Balkan’ın da unutulmayacağı vurgulandı.