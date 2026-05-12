Sahra Işık ve İdris Aybirdi Boşandı!

Survivor ile tanınan Sahra Işık iş insanı İdris Aybirdi ile yaşadığı evlilikteki krizleri aşamayarak sessiz sedasız boşandıklarını duyurdu.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi Boşandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2026 21:03

Survivor yarışmasının güzel ismi eski voleybolcu Sahra Işık özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Uzun süredir evliliklerinde inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Işık ve eşi İdris Aybirdi tüm çabalarına rağmen ilişkilerini kurtaramadı sessiz sedasız boşandı.

Evlilikte Başlayan Kriz Süreci

Sahra Işık 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti. Mutlu başlayan evlilik zamanla çeşitli problemlerle sarsıldı.

Çiftin bir dönem evlilik terapistine giderek ilişkilerini kurtarmaya çalıştığı hatta bu sürecin ilişkiye olumlu bir etki bıraktığı ve evliliklerine devam etme kararı aldıkları biliniyordu. İkilinin tüm çabalarına rağmen ilişkideki sorunlar tamamen çözülemedi.

Bebek Sevinci de Yetmedi

Evliliklerinde bir dönem kriz yaşasalar da 2025 yılında bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. Bu gelişme ilişkilerinin yeniden güçlendiği yönünde yorumlandı ama süreç beklendiği gibi ilerlemedi.

Çiftin 11 aylık bir çocuklarının olduğu öğrenilirken boşanma kararı sonrası en büyük önceliklerinin çocuklarının huzuru olduğu vurgulandı.

Sessiz Sedasız Boşanma Kararı

Sürpriz gelişme Sahra Işık’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Evliliklerini karşılıklı anlaşmayla ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını duyurdu.

Açıklamada “Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan çocuğumuzun mutluluğu her zaman önceliğimiz olacaktır.” ifadeleri dikkat çekti. Boşanmanın sessiz bir şekilde gerçekleşmesi ise magazin dünyasında şaşkınlık yarattı.

Sosyal Medyada Destek Mesajları

Boşanma haberi açıklamasından sonra sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Takipçileri Sahra Işık’a “güçlü duruşu” nedeniyle destek verirken çiftin çocukları için sağduyulu bir süreç yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Boşanma haberi duyulunca Işık’ın son dönemde yaptığı “yorgunluk” temalı paylaşımlar da yeniden gündeme geldi. Yeni ev, çocuk bakımı ve taşınma süreciyle ilgili paylaşımları yaşanan sürecin zorluklarını gözler önüne serdi.

Magazin Dünyasında Gündem Oldu

Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin boşanma kararı magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan çiftin yollarını ayırması “krizler çözülemedi” yorumlarını beraberinde getirdi.

Şimdi gözler, çiftin bundan sonraki süreçte çocukları için nasıl bir iletişim kuracağına çevrilmiş durumda.

Benzer Haberler
Berika Karadağ’dan Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’a Sert Yanıt Berika Karadağ’dan Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’a Sert Yanıt
Bayhan’ın Survivor Macerası Sona Erdi! Bayhan’ın Survivor Macerası Sona Erdi!
Kıvanç Tatlıtuğ’tan Aşk Dolu Sözler! “Sevdiğim Kadınla Yaşlanmak İstiyorum” Kıvanç Tatlıtuğ’tan Aşk Dolu Sözler! “Sevdiğim Kadınla Yaşlanmak İstiyorum”
Oktay Çubuk Taburcu Olmaya Hazırlanıyor! Operasyon Başarılı Geçti Oktay Çubuk Taburcu Olmaya Hazırlanıyor! Operasyon Başarılı Geçti
Yazın Klasiği Geri Döndü! Aşk-ı Memnu Yeniden Başlıyor Yazın Klasiği Geri Döndü! Aşk-ı Memnu Yeniden Başlıyor
Metallica İstanbul Sahnesi İptal Edildi Metallica İstanbul Sahnesi İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 11-05-2026 17:18

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...