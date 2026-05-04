Survivor’da Korkunç Kaza: Bayhan Kanlar İçinde Hastaneye Kaldırıldı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2026'da bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi paylaşılan fragman, izleyicileri şoke etti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Bayhan’ın oyun alanında bir anda kanlar içinde kalarak yere yığılması ve hastaneye kaldırılması, Survivor tarihinde korku dolu anlardan birine sahne oldu.

Kanlar İçinde Yere Yığıldı

4 Mayıs akşamı ekrana gelecek bölümün tanıtımında, müsabaka esnasında Bayhan'ın kontrolsüz bir şekilde düştüğü ve ciddi bir yaralanma aldığı görülüyor. Görüntülerde yarışmacının kanlar içinde kalması üzerine oyun durdurulurken, sağlık ekipleri anında müdahale ederek Bayhan'ı parkurdan tahliye etti.

Acun Ilıcalı: "Kanaması Durmadı"

Olayın ardından toplanan Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı, yarışmacının son durumuyla ilgili endişe verici bilgileri paylaştı. Yarışmacıların ve izleyicilerin üzüntüsünü paylaşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu.”

Ilıcalı’nın bu sözleri, Bayhan’ın yarışmaya veda edip etmeyeceği sorusunu da akıllara getirdi.

Nobre: "Her Yer Kandı"

Olay anına en yakından tanıklık eden yarışmacılardan Nobre, yaşadıkları paniği Ada Konseyi'nde dile getirdi. Bayhan’ın bir anda yere yığıldığını belirten Nobre, “Ben korktum, bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan...” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu üzücü olay sonrası, izleyiciler gelecek sağlık haberlerine kilitlenmiş durumda.