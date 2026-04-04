Survivor’da Dev Buluşma: Bayhan’dan Deniz Seki’ye Çiçekli Karşılama.

Survivor 2026 birleşme partisinde tarihi buluşma! Deniz Seki ve Bayhan 23 yıl sonra Dominik'te yüzleşti. Bayhan'ın "Yanlış yönlendirildin" sözleri ve duygusal sarılma fragmana damga vurdu.

Yayın Tarihi : 04-04-2026 16:11

Türk televizyon tarihinin en ikonik ve en çok tartışılan anlarından biri, tam 23 yıl sonra okyanus ötesinde, Dominik sahalarında nihayete eriyor. Survivor 2026 birleşme partisi, 2003 yılındaki Popstar yarışmasına damga vuran Deniz Seki ve Bayhan gerginliğinin duygusal bir hesaplaşmaya dönüşmesine sahne oluyor.

Popstar’dan Survivor’a: 23 Yıllık Sessizlik Bozuldu

Hatırlanacağı üzere 2003 yılında Deniz Seki, Bayhan’ın geçmişteki sabıka kaydı nedeniyle “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” diyerek jüri koltuğunu terk etmiş ve bu olay haftalarca Türkiye gündeminden düşmemişti. Kaderin cilvesiyle kendisi de yıllar sonra benzer bir süreçten geçen Seki, Dominik semalarında Bayhan ile karşı karşıya geldi.

Çiçekli Karşılama ve Duygusal Anlar

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Ünlüler takımında mücadele eden Bayhan’ın, adaya gelen Deniz Seki’yi elinde çiçeklerle karşıladığı görüldü. İkilinin birbirine sarıldığı anlarda Deniz Seki’nin “Ağlarım şimdi” diyerek gözyaşlarına hakim olamaması, ekran başındakileri de duygulandırdı.

Bayhan’dan Gizemli Mesaj: "Yanlış Yönlendirildin"

Büyük buluşmada ikilinin baş başa verdiği röportajda Bayhan’ın kurduğu cümleler, yıllar önceki tartışmanın perde arkasına dair yeni soru işaretleri yarattı. Bayhan, Deniz Seki’ye hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda... Bu hayatta herkes öğrenir. Öğrenmesi gereken her ne varsa mutlaka öğrenir. Bazıları için erken, bazıları için geç olur.”

"Eksik Kalan Bir Şeyler Vardı"

Bayhan, buluşma öncesinde yaptığı açıklamada kimseye küskün olmadığını belirterek, “Bir şeyler eksik kalmıştı, bir türlü bir araya gelemedik” diyerek bu yüzleşmenin kendisi için önemini vurguladı. Deniz Seki ise daha önce yaptığı açıklamada Bayhan’ı artık "çok tatlı bir çocuk" olarak gördüğünü ve o dönem yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

Survivor 2026 birleşme partisi, sadece bir eğlence değil, Türk magazin tarihinin en büyük "helalleşme" törenlerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

